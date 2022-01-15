Lider Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri
Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. 21. hafta mücadelesini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kritik karşılaşma öncesi Avcı ve Çalımbay'ın ilk 11'i belli oldu.
15.01.2022 11:35
- Son Güncelleme: 15.01.2022 11:46
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.
5 OYUNCU YOK
Sivasspor maçı öncesi Trabzonspor'da 5 eksik var. Milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer almıyor.