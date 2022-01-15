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Haberler Spor Lider Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri

Lider Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor, bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak. 21. hafta mücadelesini hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kritik karşılaşma öncesi Avcı ve Çalımbay'ın ilk 11'i belli oldu.

15.01.2022 11:35 - Son Güncelleme: 15.01.2022 11:46
Lider Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11’leri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.

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Lider Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11’leri

Ligde 20 hafta sonunda 49 puanla en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor'un 10 puan önünde lider durumda bulunan bordo-mavililer, 8. sıradaki Sivasspor'u yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Lider Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11’leri

Bordo-mavililer ile Sivasspor, Süper Lig'de 32. kez karşılaşacak. İki takım arasında geride kalan 31 maçta Fırtına'nın 15, Yiğido'nun biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor.

Lider Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11’leri

Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor'un 45 golüne, Demir Grup Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Lider Sivas deplasmanında! İşte Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçı muhtemel ilk 11’leri

5 OYUNCU YOK
Sivasspor maçı öncesi Trabzonspor'da 5 eksik var. Milli takım kampında bulunan Kouassi, sakatlıkları süren Djaniny ve Trondsen ile Kovid-19 testi pozitif çıkan iki oyuncu kadroda yer almıyor.

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