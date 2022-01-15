Fenerbahçe’de İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! İşte Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11’leri

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı son 5 maçta bir kez kazanabilen Kanarya, ikinci yarıya da sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle kötü başlamıştı.



