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Haberler Spor Fenerbahçe'de İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! İşte Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! İşte Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Adana Demirspor mağlubiyeti ile başlayan Fenerbahçe bugün deplasmanda Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi göreve getirilen teknik direktör İsmail Kartal, kritik maç öncesi ilk 11'i belirledi.

15.01.2022 10:50 - Son Güncelleme: 15.01.2022 10:50
Fenerbahçe’de İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! İşte Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11’leri

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı son 5 maçta bir kez kazanabilen Kanarya, ikinci yarıya da sahasında Adana Demirspor mağlubiyetiyle kötü başlamıştı.


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Fenerbahçe’de İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! İşte Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11’leri

Vitor Pereira'nın yerine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı teknik direktörlüğe getiren sarı-lacivertliler, yeni hocasıyla çıkacağı ilk müsabakayı kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! İşte Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11’leri

Haftaya lider Trabzonspor'un 17 puan gerisinde giren Kanarya, hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! İşte Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11’leri

Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanda oyuncular 2 gruba ayrılarak, önce 5'e 2 top kapma+pas çalışması ardından taktik uygulama gerçekleştirdi.

Fenerbahçe’de İsmail Kartal ilk maçına çıkıyor! İşte Antalyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel ilk 11’leri

Bu akşam Antalyaspor'a karşısında uygulayacakları taktiği deneyen İsmail Kartal, öğrencilerinden 3 puan istedi. Sarı-lacivertliler akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

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