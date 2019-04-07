Lider hız kesmedi! (MS: M. Başakşehir 2-0 A. Konyaspor)

SON 10 MAÇTA 8. GALİBİYET

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor galibiyetiyle Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 8. kez kazandı.

Son lig maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile berabere kalan turuncu-lacivertli takım, söz konusu süreçte Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi yendi. İstanbul ekibi, 21. haftada ise sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

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