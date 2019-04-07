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Lider hız kesmedi! (MS: M. Başakşehir 2-0 A. Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında lider Medipol Başakşehir evinde Atiker Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.

07.04.2019 21:35 - Son Güncelleme: 07.04.2019 21:38
Lider hız kesmedi! (MS: M. Başakşehir 2-0 A. Konyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Atiker Konyaspor'u 2-0 yenen lider Medipol Başakşehir, en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını yeniden 6'ya yükseltti.

Lider hız kesmedi! (MS: M. Başakşehir 2-0 A. Konyaspor)

Atiker Konyaspor karşısında aldığı galibiyetle puanını 61'e çıkaran turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de son 7 haftaya Galatasaray'ın 7 puan önünde girdi.

Lider hız kesmedi! (MS: M. Başakşehir 2-0 A. Konyaspor)

Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Ligde yaptığı son 5 maçta 4. kez kaybeden Atiker Konyaspor ise 35 puanda kaldı.

Lider hız kesmedi! (MS: M. Başakşehir 2-0 A. Konyaspor)

SON 10 MAÇTA 8. GALİBİYET

Medipol Başakşehir, Atiker Konyaspor galibiyetiyle Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 10 maçta 8. kez kazandı.

Son lig maçında İstikbal Mobilya Kayserispor ile berabere kalan turuncu-lacivertli takım, söz konusu süreçte Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antalyaspor, Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe'yi yendi. İstanbul ekibi, 21. haftada ise sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Lider hız kesmedi! (MS: M. Başakşehir 2-0 A. Konyaspor)

VİSCA'DAN 11. GOL

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, bu sezon ligdeki 11. golünü Atiker Konyaspor'a attı.

Visca, attığı 11 golle turuncu-lacivertli takımın ligdeki en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

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