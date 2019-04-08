Beşiktaş zorlu virajda! İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Zirve yarışını sürdüren ve Başakşehir ile Galatasaray'ın ardından 3. sırada bulunan Beşiktaş, ikinci devrenin flaş ekibi Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Kazanarak 3'te 3 yapmayı planlayan Siyah Beyazlılarda, teknik direktör Şenol Güneş'in sürpriz bir 11 sahaya sürmesi bekleniyor.

08.04.2019 12:04 - Son Güncelleme: 08.04.2019 12:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





