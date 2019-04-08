Beşiktaş zorlu virajda! İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i
Zirve yarışını sürdüren ve Başakşehir ile Galatasaray'ın ardından 3. sırada bulunan Beşiktaş, ikinci devrenin flaş ekibi Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Kazanarak 3'te 3 yapmayı planlayan Siyah Beyazlılarda, teknik direktör Şenol Güneş'in sürpriz bir 11 sahaya sürmesi bekleniyor.
08.04.2019 12:04
- Son Güncelleme: 08.04.2019 12:06
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Rizespor'a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı'ndaki maç 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Ligin son 2 haftasında Konyaspor'u 3-2 ve Göztepe'yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, Rizespor'u da yenip galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.
Süper Lig'de 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alan Kara Kartal, topladığı 47 puanla 3. sırada bulunuyor. Şampiyonlar Ligi şansını korumak isteyen Beşiktaş, rakipleriyle puan farkının açılmaması için mutlak zafer peşine olacak.
İKİNCİ YARININ İKİİYİ TAKIMI
Öte yandan bu maç ligde ikinci yarının iki iyi takımının mücadelesine sahne olacak.
Ligin ilk yarısında 7 galibiyet ve beşer beraberlik ile yenilgi alarak 26 puan toplayan Beşiktaş, sezonun ikinci yarısındaki 9 maçta rakiplerine mağlup olmadı.