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Lider Başakşehir bir engeli daha aştı | Başakşehir 2-0 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Visca ve Elia'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

28.01.2019 22:16 - Son Güncelleme: 28.01.2019 22:18
Lider Başakşehir bir engeli daha aştı | Başakşehir 2-0 Kasımpaşa

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasındaki kritik mücadelede Medipol Başakşehir evinde Kasımpaşa'yı 2-0 yendi. Galibiyeti getiren golleri; Visca ve Elia kaydetti.

Lider Başakşehir bir engeli daha aştı | Başakşehir 2-0 Kasımpaşa

Bu sonucun ardından 41 puana yükselen Başakşehir liderliğini sürdürdü. Üst üste ikinci maçını kaybeden Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı...

Lider Başakşehir bir engeli daha aştı | Başakşehir 2-0 Kasımpaşa

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Medipol Başakşehir'in yeni transferi Demba Ba, maç kadrosunda yer aldı.

Lider Başakşehir bir engeli daha aştı | Başakşehir 2-0 Kasımpaşa

Turuncu-lacivertli takımın geçen hafta 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü, yedekler arasında şans bekledi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında takımını sahaya, Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.

Lider Başakşehir bir engeli daha aştı | Başakşehir 2-0 Kasımpaşa

KASIMPAŞA'DA 4 EKSİK
Kasımpaşa, Medipol Başakşehir karşısına 4 oyuncusundan yoksun çıktı. Mbaye Diagne ile Josue Sa kırmızı kart, kaptan Veysel Sarı ise sarı kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemedi.

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