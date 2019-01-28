Lider Başakşehir bir engeli daha aştı | Başakşehir 2-0 Kasımpaşa
Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde lider Medipol Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yla karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Visca ve Elia'nın golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı.
28.01.2019 22:16 - Son Güncelleme: 28.01.2019 22:18
Turuncu-lacivertli takımın geçen hafta 2,5 yıllığına kadrosuna kattığı Senegalli golcü, yedekler arasında şans bekledi. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa karşısında takımını sahaya, Mert Günok, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro, Arda Turan ve Robinho ilk 11'iyle sahaya sürdü.
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