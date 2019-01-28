Kadıköy'de 5 gollü düello (MS: Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçta 5 gol atılırken bir de penaltı kaçtı.

28.01.2019 22:25 - Son Güncelleme: 28.01.2019 22:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





