Kadıköy'de 5 gollü düello (MS: Fenerbahçe 3-2 Yeni Malatyaspor)
Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, seyircisi önünde Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Maçta 5 gol atılırken bir de penaltı kaçtı.
28.01.2019 22:25
- Son Güncelleme: 28.01.2019 22:30
Fenerbahçe, Kadıköy'de konuk ettiği ve oldukça gergin maçı 3-2 kazanarak düşme potasından çıktı. Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar 90+7'de topu çizgiden çıkardı
Fenerbahçe, 2. dakikada Mehmet Ekici ile öne geçti. Mehmet Ekici Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk golünü attı.
Yeni Malatyaspor, 28. dakikada Arturo Mina'nın golüyle beraberliği sağladı. 1-1
Mehmet Ekici, 31. dakikada frikikten attı ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi. 2-1
Sarı lacivertliler, 62. dakikada penaltı kazandı. Kaleci Farnolle, Mehmet Ekici'nin penaltısını kurtardı.