Antalyaspor-Galatasaray beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Ezikliği suratlarından belliydi

Antalyaspor belli bir planda gidiyor. Peki Galatasaray son maça çıktı hiçbir planı yok! Nasıl olsun ki yönetim kurulu yok. Bu sene futbolumuzda yoklar senesiydi. İnşallah seneye böyle olmaz. Şu yazıyı kaleme alırken bile zorlanıyorum. Çünkü yazacak bir şey yok.