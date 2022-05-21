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Antalyaspor-Galatasaray beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Ezikliği suratlarından belliydi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun kapanış haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Galatasaray'ın attığı gol öncesi yaşanan sakatlık pozisyonu ise karşılaşmaya damga vurdu. Spor yazarları da bu mücadeleyi çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

21.05.2022 09:12 - Son Güncelleme: 21.05.2022 09:12
Antalyaspor-Galatasaray beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Ezikliği suratlarından belliydi

ERMAN TOROĞLU - CENTİLMENLİK

Sezon sonu geldikçe bazı takımların seyircileri artıyor. Bir tanesi de Antalyaspor. Tabii teknik adamla birlikte yükselişte başlayınca seyirci gelmeye başladı. Galatasaray bildiğiniz gibi bir halt oynamıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Antalyaspor-Galatasaray beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Ezikliği suratlarından belliydi

Bazı oynayacak adamlar da kenarda oturuyor, oynamayacaklar da sahada. Galatasaray teknik direktörünün ne yaptığı belli değil. Top Galatasaray'da daha fazla gözükmesine rağmen oyunda etkili olan takım Antalya'ydı.

Antalyaspor-Galatasaray beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Ezikliği suratlarından belliydi

Aslında ortada geçen maçı hakem başarıyla futbolcuları sinirlendirerek birbirlerine girmelerini sağladı. Neyse ki Antalyalı futbolcular bir 10 dakika böyle oynadıktan sonra sakinleştiler. Hakemlik böyle bir şey; maçı rahat götürüyorum zannedersin bir patlar önünü kesemezsin. Allah'tan sezon bitti.

Antalyaspor-Galatasaray beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Ezikliği suratlarından belliydi

Antalyaspor belli bir planda gidiyor. Peki Galatasaray son maça çıktı hiçbir planı yok! Nasıl olsun ki yönetim kurulu yok. Bu sene futbolumuzda yoklar senesiydi. İnşallah seneye böyle olmaz. Şu yazıyı kaleme alırken bile zorlanıyorum. Çünkü yazacak bir şey yok.

Antalyaspor-Galatasaray beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Ezikliği suratlarından belliydi

Yalnız şunu yazmakta fayda var herhalde; Galatasaray attığı golden 5 dakika önce Antalyaspor çok iyi bir hücum yakalayacakken hem de rakip defansı eksik yakalayacakken, Galatasaraylı oyuncu yerde yatıyor diye top taca attılar. Ama aynı centilmenliği suratına dirsek yiyen Antalyalı futbolcuda göstermediler.

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