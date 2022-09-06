Levent Tüzemen’den Galatasaray-Gaziantep FK mücadelesi yorumu

Eğer G.Saray taraftarı sağduyulu hareket etmeseydi Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan çirkin tribün olayının daha fazlası Aslantepe'de sahnelenirdi ve yaşanacak çirkinliklerin senaristi ve başrol oyuncusu Yaşar Kemal Uğurlu olurdu.