Levent Tüzemen'den Galatasaray-Gaziantep FK mücadelesi yorumu
Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'yı ağırladığı maçı 2-1 kazandı. Zorlu karşılaşmada 10 kişi kalan Cimbom, 3 puanın sahibi olmayı başardı. Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen de müsabaka ile ilgili değerlendimelerde bulundu. İşte o yazı...
06.09.2022 09:10 - Son Güncelleme: 06.09.2022 09:10
LEVENT TÜZEMEN - HAKEM UĞURLU'NUN TORPİLİ KİMDEN
Yaşar Kemal Uğurlu'nun G.Saray-Gaziantep maçına atanması asla yapay zeka olamaz.
Eğer G.Saray taraftarı sağduyulu hareket etmeseydi Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan çirkin tribün olayının daha fazlası Aslantepe'de sahnelenirdi ve yaşanacak çirkinliklerin senaristi ve başrol oyuncusu Yaşar Kemal Uğurlu olurdu.