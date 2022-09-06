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Fenerbahçe'nin hücum dörtlüsü rakipleri ürkütüyor!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe, hücum hattında Enner Valencia, Joao Pedro, Michy Batshuayi ve Joshua King ile opsiyonu bol ve kuvvetleri birbirine yakın oyunculardan oluşan bir hücum hattı meydana getirdi. Son yıllarda gol yollarında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle kritik puanlar kaybeden sarı lacivertliler, 5 haftası geride kalan sezonda gösterdiği performansla dikkatleri çekiyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr
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06.09.2022 10:46 - Son Güncelleme: 06.09.2022 10:47
Fenerbahçe’nin hücum dörtlüsü rakipleri ürkütüyor!

Geçtiğimiz yıllarda hücum hattında yaşadığı sıkıntılar sebebiyle istenen başarılara bir türlü ulaşamayan Fenerbahçe, belki de Süper Lig'de son dönemlerin en güçlü hücum hattını kurdu.

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Fenerbahçe’nin hücum dörtlüsü rakipleri ürkütüyor!

Forvet hattında geçtiğimiz sezondan sadece Enner Valencia ve Serdar Dursun kalırken, Cagliari'den Joao Pedro, Chelsea'den Michy Batshuayi ve Watford'dan Joshua King kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe’nin hücum dörtlüsü rakipleri ürkütüyor!

Sarı lacivertliler, birbirine yakın kaliteye sahip 4 oyuncu ile etkileyici bir hücum hattı kurdu.

Fenerbahçe’nin hücum dörtlüsü rakipleri ürkütüyor!

Sezonun başlamasından bu yana kadroyu geniş bir rotasyon ile kullanan Portekizli teknik adam Jorge Jesus, bu 4 ismi de dönüşümlü olarak kullanmayı düşünüyor.

Fenerbahçe’nin hücum dörtlüsü rakipleri ürkütüyor!

DÖNÜŞÜMLÜ KULLANILACAK

Kurt teknik direktör, Enner Valencia, Michy Batshuayi, Joshua King ve Joao Pedro'yu dönüşümlü olarak kullanacak.

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