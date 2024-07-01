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Galatasaray yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiriyor! Saat belli oldu

Süper Lig'in önde gelen takımları, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpler, kadrolarına yeni isimler katmanın yanı sıra ayrılacak oyuncularla ilgili de stratejilerini belirliyor. Bugün bir Süper Lig devi, anlaşmaya vardığı yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiriyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 10:31 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 10:40
Galatasaray yıldız oyuncuyu İstanbul’a getiriyor! Saat belli oldu 1

2024/2025 sezonu öncesinde futbol dünyasında heyecan dorukta. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın coşkusu yaşanırken, futbolseverler aynı zamanda takımlarının transfer çalışmalarını da mercek altına almış durumda.

Galatasaray yıldız oyuncuyu İstanbul’a getiriyor! Saat belli oldu 2

Özellikle Süper Lig'in büyük takımları, yeni oyuncuları kadrolarına katmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Transfer döneminde hem takımlarına yeni isimler kazandırmayı hem de ayrılacak oyuncuları belirlemeyi planlıyorlar.

Galatasaray yıldız oyuncuyu İstanbul’a getiriyor! Saat belli oldu 3

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, daha önce anlaşmaya vardığı bir yıldız oyuncuyu bugün İstanbul'a getiriyor.

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