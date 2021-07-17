Lazio'da Sarri, Vedat Muriqi'ye sahip çıktı! "Ona bir şey dersen seni buradan kovarım"
Lazio'da Maurizio Sarri, taraftarlara açık idmanda Vedat Muriqi'ye sahip çıktı. Sarri, Muriqi'ye eleştirilerde bulunan taraftara sert bir tepki göstererek "Eğer Vedat Muriqi hakkında başka şeyler söylediğini duyarsam seni buradan kovarım." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
17.07.2021 18:12
- Son Güncelleme: 17.07.2021 18:46
Lazio'da geçtiğimiz sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve taraftarların tepki gösterdiği Vedat Muriqi'e yeni teknik direktör Sarri sahip çıktı.
Lazio Teknik Direktörü Sarri ise Vedat Muriqi'e tepki gösteren bir taraftarın yanına gitti ve "Eğer Vedat Muriqi hakkında başka şeyler söylediğini duyarsam seni buradan kovarım." dedi ve oyuncusuna sahip çıktı.