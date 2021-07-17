Galatasaray'da Yedlin'in yokluğunda Fatih Terim'in sağ bek planı belli oldu! Alpaslan Öztürk özel hazırlanıyor
PSV maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da DeAndre Yedlin şoku yaşanıyor... ABD'li oyuncunun koronavirüse yakalanmasının ardından elde sağ bek kalmaması üzerine Fatih Terim harekete geçti. Terim'in Alpaslan Öztürk'ü PSV karşısında sağ beke çekmeyi düşündüğü ve oyuncuyu bu maç için özel olarak hazırladığı öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...
21 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in Covid-19'a yakalanması ve bu bölgeye yapılacak olan transferin henüz bitmemesi sebebiyle ciddi bir problem yaşanıyor.
Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yolların ayrılmasının ardından elinde sağ bek olarak sadece DeAndre Yedlin kalan Galatasaray, PSV maçı öncesi ABD'li oyuncunun Covid-19'a yakalanmasıyla büyük bir şok yaşadı.
Sağ bek mevkisi için Udinese forması giyen Jens Streyger Larsen ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, çarşamba günü oyananacak PSV maçında sorunu takım içinden çözecek.
PSV MAÇI İÇİN ÖZEL HAZIRLANIYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in stoper ve orta sahada forma giyebilen Alpaslan Öztürk'ü PSV karşısında sağ beke çekmeyi düşündüğü ve oyuncuyu bu maç için özel olarak hazırladığı öğrenildi.
Kariyerinde daha önce 22 kez sağ bekte görev yapan Alpaslan Öztürk, Süper Lig'de Göztepe'de 3, Kasımpaşa'da ise 2 kez bu bölgede forma giydi.