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Galatasaray'da Yedlin'in yokluğunda Fatih Terim'in sağ bek planı belli oldu! Alpaslan Öztürk özel hazırlanıyor

PSV maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da DeAndre Yedlin şoku yaşanıyor... ABD'li oyuncunun koronavirüse yakalanmasının ardından elde sağ bek kalmaması üzerine Fatih Terim harekete geçti. Terim'in Alpaslan Öztürk'ü PSV karşısında sağ beke çekmeyi düşündüğü ve oyuncuyu bu maç için özel olarak hazırladığı öğrenildi. Detaylar takvim.com.tr'nin özel haberinde...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
17.07.2021 18:58 - Son Güncelleme: 17.07.2021 19:00
Galatasaray'da Yedlin'in yokluğunda Fatih Terim'in sağ bek planı belli oldu! Alpaslan Öztürk özel hazırlanıyor

21 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in Covid-19'a yakalanması ve bu bölgeye yapılacak olan transferin henüz bitmemesi sebebiyle ciddi bir problem yaşanıyor.

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Galatasaray'da Yedlin'in yokluğunda Fatih Terim'in sağ bek planı belli oldu! Alpaslan Öztürk özel hazırlanıyor

Şener Özbayraklı ve Martin Linnes ile yolların ayrılmasının ardından elinde sağ bek olarak sadece DeAndre Yedlin kalan Galatasaray, PSV maçı öncesi ABD'li oyuncunun Covid-19'a yakalanmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Galatasaray'da Yedlin'in yokluğunda Fatih Terim'in sağ bek planı belli oldu! Alpaslan Öztürk özel hazırlanıyor

Sağ bek mevkisi için Udinese forması giyen Jens Streyger Larsen ile temaslarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, çarşamba günü oyananacak PSV maçında sorunu takım içinden çözecek.

Galatasaray'da Yedlin'in yokluğunda Fatih Terim'in sağ bek planı belli oldu! Alpaslan Öztürk özel hazırlanıyor

PSV MAÇI İÇİN ÖZEL HAZIRLANIYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in stoper ve orta sahada forma giyebilen Alpaslan ÖztürkPSV karşısında sağ beke çekmeyi düşündüğü ve oyuncuyu bu maç için özel olarak hazırladığı öğrenildi.

Galatasaray'da Yedlin'in yokluğunda Fatih Terim'in sağ bek planı belli oldu! Alpaslan Öztürk özel hazırlanıyor

Kariyerinde daha önce 22 kez sağ bekte görev yapan Alpaslan Öztürk, Süper Lig'de Göztepe'de 3, Kasımpaşa'da ise 2 kez bu bölgede forma giydi.