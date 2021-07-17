Galatasaray'da Yedlin'in yokluğunda Fatih Terim'in sağ bek planı belli oldu! Alpaslan Öztürk özel hazırlanıyor

21 Temmuz Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında PSV ile karşılaşacak olan Galatasaray'da DeAndre Yedlin'in Covid-19'a yakalanması ve bu bölgeye yapılacak olan transferin henüz bitmemesi sebebiyle ciddi bir problem yaşanıyor.



