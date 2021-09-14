İrfan Can, Valencia, Ferdi Kadıoğlu, Serdar Aziz... Fenerbahçe'deki sakatlıklar Vitor Pereira'nın kaderi!
Fenerbahçe'de bu sezon toplam 9 futbolcu darbeye bağlı olmaksızın adale sakatlığı yaşadı. Pereira gerek Fenerbahçe'deki ilk döneminde gerekse de Çin'de aynı sorunla karşılaştı. Portekizli teknik adam, "Adale ve kasık sakatlıklarının antrenman ve maç temposuyla ilgili değil. Ritmimiz yüksek olmalı. Futbolcular yoğun maç ve idman temposuna alışmalı" açıklamasını yaptı.
14.09.2021 07:01
- Son Güncelleme: 14.09.2021 07:01
Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından son Sivas maçında İrfancan Kahveci ile Tisserand'ın da adale sakatlığı yaşaması eleştiri oklarının teknik direktör Pereira'ya yönelmesine neden oldu.
Adale sakatlığı yaşayan oyuncular Mert Hakan Yandaş, Valencia, Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci, Novak, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Nazım Sangare ve Tisserand.