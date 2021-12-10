Lazio - Galatasaray maçının ardından çarpıcı yorum: Destan yazdı

Özellikle Muslera ve Marcao Galatasaray'ı bir maestro gibi yönetti. Fatih Terim'in çıkardığı doğru kadro değişikliklere kadar dikkatli, sakin ve disiplin içinde oynadı. Yedlin-Aanholt ikilisi bölgelerinden hücuma az ama kontrollü çıktı. Babel hücuma katkı sağlamadı ancak topu önde tutarak takımını rahatlattı. Feghouli güçlü olduğu anlarda oyunun yönünü değiştirdi ama ikili mücadelelerde fizik olarak yeterli değildi. Taylan çalışkandı, Berkan ise yorgun göründü. Galatasaray topu Lazio'ya bırakıp alanları daraltarak güvenli savunma yapmaya özen gösterdi.