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Lazio - Galatasaray maçının ardından çarpıcı yorum: Destan yazdı

SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ | Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, Avrupa'da "Aslan" kesildi. Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'dan oluşan grubu yenilgisiz lider tamamlayan sarı-kırmızılılar adını son 16'ya yazdırdı. Spor yazarları Lazio - Galatasaray maçının ardından karşılaşmayla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

10.12.2021 09:46 - Son Güncelleme: 10.12.2021 09:46
Lazio - Galatasaray maçının ardından çarpıcı yorum: Destan yazdı

LEVENT TÜZEMEN - BÜYÜK ZAFER
Galatasaray, Avrupalı kimliğiyle bu sezon destan yazdı. Avrupa'da yenilgi yüzü görmediği gibi deplasmanda gol yemedi ve ilk maçta yakaladığı liderliğini bırakmadı. Bu büyük başarı Galatasaray'ı martta oynanacak 16'ya taşıdı. Terim ve öğrencilerini Türkiye'ye yaşattıkları bu zaferden dolayı kutluyorum.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Lazio - Galatasaray maçının ardından çarpıcı yorum: Destan yazdı

Galatasaray, Lazio'yu İtalyan Milli takım hocası Mancini'nin oyun anlayışıyla durdurdu. Marsilya ve Lokomotif Moskova deplasmanlarında hücumu daha fazla düşünen Galatasaraylı oyuncular maç boyu sakinliklerini korurken "Kompakt" anlayış içinde Lazio'yu çabuk hücum edeceği ve ayağa isabetli pas yapacağı geniş alanları vermedi.

Lazio - Galatasaray maçının ardından çarpıcı yorum: Destan yazdı

Özellikle Muslera ve Marcao Galatasaray'ı bir maestro gibi yönetti. Fatih Terim'in çıkardığı doğru kadro değişikliklere kadar dikkatli, sakin ve disiplin içinde oynadı. Yedlin-Aanholt ikilisi bölgelerinden hücuma az ama kontrollü çıktı. Babel hücuma katkı sağlamadı ancak topu önde tutarak takımını rahatlattı. Feghouli güçlü olduğu anlarda oyunun yönünü değiştirdi ama ikili mücadelelerde fizik olarak yeterli değildi. Taylan çalışkandı, Berkan ise yorgun göründü. Galatasaray topu Lazio'ya bırakıp alanları daraltarak güvenli savunma yapmaya özen gösterdi.

Lazio - Galatasaray maçının ardından çarpıcı yorum: Destan yazdı

Diagne'nin oyundan çıkması hataydı. Diagne, Lazio savunması önünde duvar olurken sık sık yardıma geldi. Diagne özellikle Lazio'nun kullandığı duran topların çoğunu uzaklaştırdı. Diagne'nin çıkışı Galatasaray takımının boyunu da kısalttı. Terim, tecrübeli Feghouli ile Babel'i herhalde oyundan yorulduklarını düşündüğü için çıkardı. Ancak Morutan, Ömer ve Emre oyun ritmine katkı vermedi.

Lazio - Galatasaray maçının ardından çarpıcı yorum: Destan yazdı

Bu değişiklikler rakibe baskı yapamayınca savunmaya yaslanmak zorunda kaldı. Kerem'le önde baskı yapamayınca Terim de Mostafa'yı oyuna alarak doğru yaptı, Luyindama tercihi de savunmanın boyunu uzatıp ve direncini artırdı.

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