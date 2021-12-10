Fenerbahçe’nin Eintracht Frankfurt beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Çapsızlar!

GÜRCAN BİLGİÇ - TEHLİKE KAPIDA!

Yenilse bile Fenerbahçe'nin gruptaki pozisyonunu değiştirmeyecek bir maçtı. En kritik lig virajında orta sahayı gençlerle oynamayan teknik adam bu kez öyle yapmadı. Ne yaptı; yine "beşli" oynadı. Ne oldu; yine rakip kaleye gidemedi. Neden gidemedi; çünkü topu rakibe verdi. Hızlı hücum yaptı mı; ilginçtir, kontraatak oynayıp da, kontaraatak yapamayan bir takım vardı.