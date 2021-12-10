Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt beraberliği sonrası spor yazarlarından sert sözler: Çapsızlar!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında konuk ettiği Almanya ekibi Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı. Grubu 6 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Karşılaşma sonrası spor yazarları Pereira'yı eleştirirken yönetimi de sert sözlerle topa tuttu.
GÜRCAN BİLGİÇ - TEHLİKE KAPIDA!
Yenilse bile Fenerbahçe'nin gruptaki pozisyonunu değiştirmeyecek bir maçtı. En kritik lig virajında orta sahayı gençlerle oynamayan teknik adam bu kez öyle yapmadı. Ne yaptı; yine "beşli" oynadı. Ne oldu; yine rakip kaleye gidemedi. Neden gidemedi; çünkü topu rakibe verdi. Hızlı hücum yaptı mı; ilginçtir, kontraatak oynayıp da, kontaraatak yapamayan bir takım vardı.
İşte kritik nokta burası… Öyle veya böyle; Fenerbahçe lider Trabzon'un 12 puan gerisinde ve onu tehdit eden tek takım. Son dört haftayı kayıpsız geçmesi halinde, puan farkını kapaması muhtemel. Ama yaşananlardan ders almayan, yetersiz olan, önceliğini gol yememek yapan bir hocası var.
Yani; karar rakibin, sen fırsat bekliyorsun. Bu akıl ile Gaziantep'e gidersen, yine elin boş döneceksin, belki de sezona mal olabilecek fırsattan olacaksın. Ne yapmak gerekiyor? Fenerbahçe'yi biz yönetmiyoruz. Kararı, "yetersizi" göreve getirenler verecekler. Son virajdalar, fırsatları kaçırıyorlar. İyi bir takım kurdular, bozuk para gibi harcanmasını seyrediyorlar. Demek ki; bu işten bu kadar anlıyorlar…