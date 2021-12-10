Lazio-Galatasaray maçını İtalyan basını manşetlere taşıdı! Cimbom'a büyük övgü
UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda İtalya'nın köklü ekibi Lazio ile karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan beraberlikle ayrılarak Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın bulunduğu grubu namağlup lider şekilde tamamladı. Sarı-kırmızılı ekip son 16 turuna yükselmeyi başarırken, Lazio ise grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 için play-off oynamaya hak kazandı. İtalyan basını karşılaşma sonucunu manşetlere taşırken, Galatasaray'a övgüler yağdırdı. İşte o manşetler...
10.12.2021 08:57
- Son Güncelleme: 10.12.2021 08:57
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, grubundaki son maçında Lazio ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Bu mücadele, İtalyan basınında da geniş yankı uyandırdı. Gazeteler, Lazio'nun grubu ikinci tamamlayarak son 32 turuna kalmasını eleştiren manşetlere yer verdi. İşte o başlıklardan bazıları...