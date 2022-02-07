Gedson Fernandes bombasını patlatan Beşiktaş'tan sürpriz atak: Eski Galatasaraylı Onyekuru transfer listesinde
Beşiktaş yeni sezon planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da uzun bir dönem gündeminde olan Gedson Fernandes'i kadrosuna katarak büyük bir süprize imza atmıştı. Tüm bu gelişmlerin ışığında bomba bir isim daha gündeme geldi. Beşiktaş, şu sıralar Olympiakos'tan ayrılmak isteyen eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'yu transfer listesine aldı.
07.02.2022 18:21
- Son Güncelleme: 07.02.2022 18:29
Gedson Fernandes transferiyle yeni sezonun ilk hamlesini gerçekleştiren ve büyük ses getiren Beşiktaş'ın yeni hedefi Olympiakos'tan ayrılmak isteyen eski Galatasaraylı Henry Onyekuru.
ONYEKURU LİSTEYE ALINDI
Spor yorumcusu Mehmet Ayan, Şenol Güneş'in yeni sezonda siyah beyazlıların teknik direktörü olacağını belirtirken başarılı çalıştırıcının yapılacak transferlerin bulunduğu listeye Henry Onyekuru'yu da yazdığı aktarıldı.