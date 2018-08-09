Kulüplere servet dağıtılacak!

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, bu sezon da kulüplerin en büyük kazanç kapısı olacak.
9 Ağustos 2018 Perşembe, 11:37:00
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Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi'nin sahibi olduğu beIN SPORTS, geçtiğimiz sezon başında iki ligin yayın hakkını toplamda 500 milyon dolar karşılığında alırken, bu meblağın yarısını ihale günündeki kurdan (3,26 lira) diğer yarısını da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmişti.
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İhale bedelinin yüzde 4'ü Türkiye Futbol Federasyonuna, yaklaşık yüzde 14'lük kısmı da alt liglere ayrıldıktan sonra kalan miktar, Süper Lig kulüplerine dağıtıldı.
Bu çerçevede geçtiğimiz sezon Süper Lig ekipleri 1,38 milyar liralık kazanç elde etti.
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Geçen sezona göre yüzde 24 artış gerçekleşecek
Geçtiğimiz sezon 3,26'ya sabitlenen dolar kuru bu sene enflasyon oranıyla birlikte 3,77'ye yükselecek, ayrıca güncel kurun da etkisiyle kulüplerin gelirlerleri artacak.
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Böylece Süper Lig kulüplerinin kazancı geçtiğimiz sezona oranla yüzde 24 artarak ve 1,71 milyar liraya yükselecek.
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Katılım payı 35,5 milyon lira
Yayın gelirlerinin yüzde 37'lik kısmı, Süper Lig'de oynayacak 18 kulüp arasında eşit oranda paylaştırılıyor.