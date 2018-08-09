Kulüplere servet dağıtılacak!

Katarlı iş adamı Nasser Al-Khelaifi'nin sahibi olduğu beIN SPORTS, geçtiğimiz sezon başında iki ligin yayın hakkını toplamda 500 milyon dolar karşılığında alırken, bu meblağın yarısını ihale günündeki kurdan (3,26 lira) diğer yarısını da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmişti.