Galatasaray Kara Mbodjiyi istiyor

Maicon'un gitmesinin gündemde olması nedeniyle savunma hattına transfer yapmayı düşünen Galatasaray'da Anderlechtli Kara Mbodj'inin adı ön plana çıktı.
9 Ağustos 2018 Perşembe, 07:33:09
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Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken savunma hattına yapılacak takviyeyle ilgili Kara Mbodj ismi öne çıktı.
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Serdar Aziz ve Maicon'un hataları, Ahmet Çalık'ın ise bir türlü istenilen seviyeye gelememesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran yönetim, bir ara Fenerbahçe'yle de anılan Kara Mbodj için umutlandı.
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Anderlecht forması giyen futbolcu için İngiliz kulüplerinin devreden çıktığı ve bir tek Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.
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İNGİLTERE'DE SON GÜN Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht'ten ayrılmayı düşünen Kara Mbodj için İngiltere'den Fulham, Swansea ve Crystal Palace devredeydi.
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Fakat Ada'da transfer döneminin bugün kapanacak olması nedeniyle üç kulübün de görüşmelerden çekildiği ve sarı kırmızılıların 28 yaşındaki Senegalli futbolcu için tek ciddi talipli olduğu iddia edildi.