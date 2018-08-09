Yol Durumu

Galatasaray Kara Mbodj'iyi istiyor

Maicon'un gitmesinin gündemde olması nedeniyle savunma hattına transfer yapmayı düşünen Galatasaray'da Anderlechtli Kara Mbodj'inin adı ön plana çıktı.

9 Ağustos 2018 Perşembe, 07:33:09
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Galatasaray Kara Mbodjiyi istiyor

Galatasaray transfer çalışmalarına devam ederken savunma hattına yapılacak takviyeyle ilgili Kara Mbodj ismi öne çıktı.

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Galatasaray Kara Mbodjiyi istiyor

Serdar Aziz ve Maicon'un hataları, Ahmet Çalık'ın ise bir türlü istenilen seviyeye gelememesi nedeniyle arayışlarını hızlandıran yönetim, bir ara Fenerbahçe'yle de anılan Kara Mbodj için umutlandı.

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Galatasaray Kara Mbodjiyi istiyor

Anderlecht forması giyen futbolcu için İngiliz kulüplerinin devreden çıktığı ve bir tek Galatasaray'ın oyuncuyla ilgilendiği belirtildi.

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Galatasaray Kara Mbodjiyi istiyor

İNGİLTERE'DE SON GÜN
Belçika basınında yer alan haberlere göre Anderlecht'ten ayrılmayı düşünen Kara Mbodj için İngiltere'den Fulham, Swansea ve Crystal Palace devredeydi.

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Galatasaray Kara Mbodjiyi istiyor

Fakat Ada'da transfer döneminin bugün kapanacak olması nedeniyle üç kulübün de görüşmelerden çekildiği ve sarı kırmızılıların 28 yaşındaki Senegalli futbolcu için tek ciddi talipli olduğu iddia edildi.

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