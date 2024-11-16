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Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

Bir süredir yakalandığı hastalık nedeniyle tedavi gören ve hastalığını hemen hemen atlatan Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, eşinin son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:23 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 15:32
Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

Beşiktaş, Fenerbahçe ve A Millî Futbol Takımı'nın eski futbolcusu olan ve bir dönem Kasımpaşa'da teknik direktörlük yapan Tayfur Havutçu'nun kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

EŞİNDEN AÇIKLAMA

Tayfur Havutçu'nun eşi Neslihan Havutçu, sosyal medyada eşiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle açıklama yaptı.

Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı! Eşinden ilk açıklama geldi

Havutçu, eşinin yaklaşık 1 hafta önce bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyleyerek, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır" diye konuştu.

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