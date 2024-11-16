Beşiktaş, Fenerbahçe ve A Millî Futbol Takımı'nın eski futbolcusu olan ve bir dönem Kasımpaşa'da teknik direktörlük yapan Tayfur Havutçu 'nun kanser tedavisi nedeniyle yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Havutçu, eşinin yaklaşık 1 hafta önce bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyleyerek, "Eşim geçirdiği hastalık nedeniyle doğal olarak kontrollere gittiğinden son rutin işlemler de bazı değerleri yüksek bulunduğundan tedbir amaçlı yoğun bakıma yatırılmıştır. Değerler gün geçtikçe düşmekte ve yakın zamanda da Allah'ın izniyle normal kata çıkarılacaktır" diye konuştu.