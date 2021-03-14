Kritik virajda Erol Bulut'tan farklı kadro | İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz yaşamak istemeyen sarı-lacivertli ekip maça büyük bir konsantrasyonla hazırlandı. Evinde çıktığı son 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut, Konyaspor maçından farklı bir kadro ile maça çıkmaya hazırlanıyor. Cezalı Valencia'nın yanı sıra, Konyaspor maçında başarılı bir performans sergileyen Mert Hakan Yandaş'ı da kesmeye hazırlanan Bulut'un kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 11'leri...

14.03.2021 10:43 - Son Güncelleme: 14.03.2021 10:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





