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Kritik virajda Erol Bulut'tan farklı kadro | İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 11'leri...

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, evinde düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Beşiktaş derbisi öncesi sürpriz yaşamak istemeyen sarı-lacivertli ekip maça büyük bir konsantrasyonla hazırlandı. Evinde çıktığı son 3 maçtan sadece 1 puan çıkarabilen sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Erol Bulut, Konyaspor maçından farklı bir kadro ile maça çıkmaya hazırlanıyor. Cezalı Valencia'nın yanı sıra, Konyaspor maçında başarılı bir performans sergileyen Mert Hakan Yandaş'ı da kesmeye hazırlanan Bulut'un kafasındaki 11'i belirlediği öğrenildi. İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 11'leri...

14.03.2021 10:43 - Son Güncelleme: 14.03.2021 10:43
Kritik virajda Erol Bulut'tan farklı kadro | İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 11'leri...

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Ülker Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen. Kanarya'da sakatlıkları bulunan Mesut Özil, Sadık Çiftpınar, Sinan Gümüş ve Diego Perotti forma giyemeyecek. Enner Valencia ise sarı kart cezalısı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'de bu sezon istediği sonuçları alamıyor.

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Kritik virajda Erol Bulut'tan farklı kadro | İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 11'leri...

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Ligde ev sahibi olduğu son 3 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabilen Fenerbahçe, bu süreçte Galatasaray ve Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu, Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kritik virajda Erol Bulut'tan farklı kadro | İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 11'leri...

Artık kayba tahammülü kalmayan sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği'ni yenerek Beşiktaş ile farkı tekrar 2 puana indirmek ve ezeli rakibi ile haftaya deplasmanda oynayacağı derbi maçta liderlik için sahaya çıkmayı hedefliyor.

İŞTE FENERBAHÇE - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Kritik virajda Erol Bulut'tan farklı kadro | İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 11'leri...

FENERBAHÇE

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Kritik virajda Erol Bulut'tan farklı kadro | İşte Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı 11'leri...

Gökhan