Galatasaray'da Muslera depremi! Menajeriyle görüştüler...
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak için görüşme yaparken şok bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın teklif hazırlığında olduğu Uruguaylı file bekçisi için ABD ekibi harekete geçti. Muslera'nın menajeriyle bir görüşme yapıldığı öğrenildi.
14.03.2021 13:32
- Son Güncelleme: 14.03.2021 13:32
Galatasaray'da uzun süreli sakatlığı nedeniyle yaklaşık 7 ay sonra formasına kavuşan Fernando Muslera performansı ile alkış topluyor.
2011 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Uruguaylı eldivenin Galatasaray ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
Galatasaray yönetimi, yıldız futbolcunun sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlarken, tecrübeli kalecinin talipleri de artıyor.
Galatasaray'ın efsane ismi haline gelen Muslera'ya 2+1 yıllık sözleşme önerdiği öğrenilirken, 35 yaşındaki kalecinin yıllık ücretinde de indirime gitmesi bekleniyor.
Galatasaray'daki 10. sezonunu geçiren Fernando Muslera, 2011-2012 sezonunda Lazio'dan 6.75 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.