Galatasaray'da Muslera depremi! Menajeriyle görüştüler...

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın sözleşmesini uzatmak için görüşme yaparken şok bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın teklif hazırlığında olduğu Uruguaylı file bekçisi için ABD ekibi harekete geçti. Muslera'nın menajeriyle bir görüşme yapıldığı öğrenildi.

14.03.2021 13:32 - Son Güncelleme: 14.03.2021 13:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





