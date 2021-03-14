Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Brezilyalı yıldız için operasyon başladı

Süper Lig'de lider Beşiktaşı takibini sürdüren Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıları önümüzdeki sezon yaşamamak için işi sıkı tutuyor. Transfer operasyonuna şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekip, Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza ile anlaşma sağlarken, orta saha için de sürpriz bir ismin peşine düştü. İşte detaylar...

14.03.2021 09:34 - Son Güncelleme: 14.03.2021 09:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





