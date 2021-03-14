Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Brezilyalı yıldız için operasyon başladı
Süper Lig'de lider Beşiktaşı takibini sürdüren Fenerbahçe, bu sezon gol yollarında yaşadığı sıkıntıları önümüzdeki sezon yaşamamak için işi sıkı tutuyor. Transfer operasyonuna şimdiden başlayan sarı-lacivertli ekip, Hatayspor'un yıldızı Aaron Boupendza ile anlaşma sağlarken, orta saha için de sürpriz bir ismin peşine düştü. İşte detaylar...
14.03.2021 09:34
- Son Güncelleme: 14.03.2021 09:34
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı... Hataysporlu Aaron Boupendza için ön teklif yapılırken bir iddia da Brezilya'dan geldi.
Radyo programcısı Paco Belmonte, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli takımın, Flamengo'lu Gerson ile ilgilendiğini duyurdu.
23 yaşındaki sambacının, Fenerbahçe ile görüşme yapacağı belirtilirken, Flamengo'nun Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 20 milyon dolar gelir kaybına uğradığı ve bütçede dengeyi sağlamak için oyuncu satması gerektiği bildirildi.
Merkez orta saha, on numara ve sağ kanatta oynayabilen Gerson kariyerinde 201 maçta 11 gol+17 asistlik performans sergiledi. Flamengo ile 2023'e kadar sözleşmesi var. Piyasa değeri 14 milyon euro.
ROMA'DA OYNADI
Gerson, Serie A kariyerine sahip. 2016'da 18.6 milyon euro bonservis bedeliyle Fluminense'den İtalyan devi Roma'ya transfer olan ve 2 sezon burada forma giyen Brezilyalı yıldız, 1 yıl da Fiorentina'da kiralık oynadı.
2019'da 11.8 milyon euro bonservisle Flamengo'ya gitti. Sol ayaklı oyuncu güçlü fiziği, tekniği ve mücadele gücüyle dikkat çekiyor.