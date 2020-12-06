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Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi! Yıldız isim geri mi dönecek?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında Aston Villa'dan Samatta'yı transfer eden Fenerbahçe, golcü yıldızdan bugüne kadar istediği performansı alamadı. Süper Lig'de 11'de başladığı ilk karşılaşmada 2 gol atan ardından oynadığı 6 maçta ise gol sevinci yaşayamayan Tanzanyalı forvet, kupa maçında sakatlandı. Yıldız isim için Belçika basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Club Brugge'ün Fenerbahçe'ye takas teklifi yapacağı öğrenildi. Bir dönem Belçika'nın Genk takımında forma giyen ve harikalar yaratan Samatta'nın yeniden bu ülkeye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

06.12.2020 13:20 - Son Güncelleme: 06.12.2020 13:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





