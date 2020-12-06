Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi! Yıldız isim geri mi dönecek?
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında Aston Villa'dan Samatta'yı transfer eden Fenerbahçe, golcü yıldızdan bugüne kadar istediği performansı alamadı. Süper Lig'de 11'de başladığı ilk karşılaşmada 2 gol atan ardından oynadığı 6 maçta ise gol sevinci yaşayamayan Tanzanyalı forvet, kupa maçında sakatlandı. Yıldız isim için Belçika basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Club Brugge'ün Fenerbahçe'ye takas teklifi yapacağı öğrenildi. Bir dönem Belçika'nın Genk takımında forma giyen ve harikalar yaratan Samatta'nın yeniden bu ülkeye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.
Haberde, Türk ekibinin de Samatta'dan memnun kalmadığı iddia edildi. İstanbul'a Aston Villa'nın zorlamasıyla gittiği belirtilen Tanzanyalı forvetin de Belçika'ya dönmeye sıcak baktığı ve böyle bir takasın tüm tarafların çıkarına olacağı yorumu yapıldı. Süper Lig'de 7 maçta 2 gol atan Samatta 5 maçtır sessizliğe bürünmüştü.