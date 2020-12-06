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Fenerbahçe'ye flaş takas teklifi! Yıldız isim geri mi dönecek?

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Sezon başında Aston Villa'dan Samatta'yı transfer eden Fenerbahçe, golcü yıldızdan bugüne kadar istediği performansı alamadı. Süper Lig'de 11'de başladığı ilk karşılaşmada 2 gol atan ardından oynadığı 6 maçta ise gol sevinci yaşayamayan Tanzanyalı forvet, kupa maçında sakatlandı. Yıldız isim için Belçika basını tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Club Brugge'ün Fenerbahçe'ye takas teklifi yapacağı öğrenildi. Bir dönem Belçika'nın Genk takımında forma giyen ve harikalar yaratan Samatta'nın yeniden bu ülkeye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu.

06.12.2020 13:20 - Son Güncelleme: 06.12.2020 13:20
Samatta için takas önerisi: Krmencik

Ara transfer yaklaşırken dedikodular da artmaya başladı. Belçika basını, forvet hattını güçlendirmek isteyen Club Brugge'ün radarındaki isimlerden birinin Fenerbahçeli Ally Samatta olduğunu yazmıştı.

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Samatta için takas önerisi: Krmencik

Voetbal24 bir adım ileri giderek Tanzanyalı oyuncu için takas formülünün düşünüldüğünü duyurdu. İlk hedef olarak Liverpool'un satış listesine koyduğu Divock Origi'yi belirleyen Club Brugge'ün bu transferde başarılı olamaması durumunda rotayı Samatta'ya çevireceği ifade edildi.

Samatta için takas önerisi: Krmencik

HERKESİN ÇIKARINA OLUR
Mavi-siyahlı takımın, Samatta'ya karşılık Fenerbahçe'ye performansı beğenilmeyen Michael Krmencik'i teklif edeceği ileri sürüldü.

Samatta için takas önerisi: Krmencik

Haberde, Türk ekibinin de Samatta'dan memnun kalmadığı iddia edildi. İstanbul'a Aston Villa'nın zorlamasıyla gittiği belirtilen Tanzanyalı forvetin de Belçika'ya dönmeye sıcak baktığı ve böyle bir takasın tüm tarafların çıkarına olacağı yorumu yapıldı. Süper Lig'de 7 maçta 2 gol atan Samatta 5 maçtır sessizliğe bürünmüştü.

Samatta için takas önerisi: Krmencik

"YAZIN İSTEDİK FENER'E GİTTİ"
Club Brugge'ün genel müdürü Vincent Mannaert, 9 numaraya bir oyuncu baktıklarını doğrularken, "Samatta geçen yaz transfer listesindeydi. Temas oldu. Philippe ve Belçika ligini tanıyor ama F.Bahçe'yi tercih etti" dedi.

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