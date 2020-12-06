Galatasaray'dan devre arası bombası! Barcelona'nın yıldızı geliyor
Süper Lig'de üst üste oynadığı son 6 karşılaşmada 16 puan toplayarak maç fazlasıyla lider Alanyaspor ile puanını eşitleyen Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Barça forması giyen yıldız ismin adı gündeme geldi.
06.12.2020 13:55
- Son Güncelleme: 06.12.2020 13:55
Yaz transfer döneminde kadrosunu 7 isimle güçlendiren ve sezona da iyi bir başlangıç yapan Galatasaray, taraftarının beğenisini kazandı.
Son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, rakiplerine gözdağı verdi ve şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.
Yenilmezlik serisi oluşturan Cimbom, aldığı sonuçlarla beraber ligde lider Alanyaspor ile maç fazlasıyla puanını eşitledi.
Sezon sonunda 23. şampiyonluğa ulaşmak isteyen G.Saray, bu doğrultuda devre arası transfer dönemi için harekete geçti.
Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, seçimin de ertelenmesiyle birlikte tamamen transfere odaklanmış durumda.