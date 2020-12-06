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Galatasaray'dan devre arası bombası! Barcelona'nın yıldızı geliyor

Süper Lig'de üst üste oynadığı son 6 karşılaşmada 16 puan toplayarak maç fazlasıyla lider Alanyaspor ile puanını eşitleyen Galatasaray, bir yandan da devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Barça forması giyen yıldız ismin adı gündeme geldi.

06.12.2020 13:55 - Son Güncelleme: 06.12.2020 13:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





