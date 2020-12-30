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Koronavirüse yakalanan Galatasaray'ın yıldızı adeta eridi! Tam 12 kilo verdi...

Milli takım arasında koronavirüs testi pozitif çıkan ardından tedavi süreci tamamlanan Ryan Babel'in sahalara dönememesinin nedeni belli oldu. Hollandalı yıldızın hastalık nedeniyle büyük güç kaybettiği ve yaklaşık 12 kilo zayıfladığı öğrenildi. Yıldız ismin yeniden güç kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

30.12.2020 11:08 - Son Güncelleme: 30.12.2020 11:08
Koronavirüse yakalanan Galatasaray'ın yıldızı adeta eridi! Tam 12 kilo verdi...

Galatasaray'da sezona iyi bir başlangıç yapan ve Fatih Terim'in vazgeçmediği isimler arasında yer alan Ryan Babel 1.5 aydır sahalardan uzak...

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Koronavirüse yakalanan Galatasaray'ın yıldızı adeta eridi! Tam 12 kilo verdi...

Son olarak 8 Kasım'da Sivas'ta forma giyen Babel, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından takıma dönemedi. Kasım ayındaki milli takım arasında Hollanda Milli Takımı'nın kampında Covid-19'a yakalanan Babel'in durumunu, neden halen takıma katılamadığını taraftarlar ve camia merak etmeye başladı.

Koronavirüse yakalanan Galatasaray'ın yıldızı adeta eridi! Tam 12 kilo verdi...

Hürriyet'te yer alan habere göre Arda, Okan, Omar ve Belhanda testleri pozitif çıkmasına rağmen takıma katılıp forma giyerken Hollandalı futbolcunun Covid-19 sürecini çok ama çok ağır geçirdiği ortaya çıktı.

Koronavirüse yakalanan Galatasaray'ın yıldızı adeta eridi! Tam 12 kilo verdi...

Ülkesinde testi pozitif çıkan Babel, şiddetli ateş, halsizlik, yorgunluk ve iştahsızlık başta olmak üzere bu rahatsızlığı sıkıntılı atlattı.

Koronavirüse yakalanan Galatasaray'ın yıldızı adeta eridi! Tam 12 kilo verdi...

Tecrübeli oyuncu, coronaya yakalandığı süreçte tam 12 kilo verdi. Hızlı kilo kaybı nedeniyle bel ağrıları ortaya çıktı. 2 haftadır da kilo kaybı ile birlikte belinde oluşan problem üzerine yıldız futbolcuya özel bir iğne tedavisi uygulandığı öğrenildi.

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