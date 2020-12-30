Koronavirüse yakalanan Galatasaray'ın yıldızı adeta eridi! Tam 12 kilo verdi...
Milli takım arasında koronavirüs testi pozitif çıkan ardından tedavi süreci tamamlanan Ryan Babel'in sahalara dönememesinin nedeni belli oldu. Hollandalı yıldızın hastalık nedeniyle büyük güç kaybettiği ve yaklaşık 12 kilo zayıfladığı öğrenildi. Yıldız ismin yeniden güç kazanmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
30.12.2020 11:08
- Son Güncelleme: 30.12.2020 11:08
Son olarak 8 Kasım'da Sivas'ta forma giyen Babel, corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından takıma dönemedi. Kasım ayındaki milli takım arasında Hollanda Milli Takımı'nın kampında Covid-19'a yakalanan Babel'in durumunu, neden halen takıma katılamadığını taraftarlar ve camia merak etmeye başladı.
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