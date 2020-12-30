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Erol Bulut'tan Kasımpaşa maçında koronavirüs rotasyonu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı yenilgiler sonrası 5. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe'de gözler pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçına döndü. Sakat oyuncuların tamamının maça yetişeceği öğrenilirken, 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması ise şok etkisi yarattı. Erol Bulut'un bu gelişme sonrası sakatlıktan dönen isimlere ilk 11'de şans vereceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel ilk 11...

30.12.2020 11:28 - Son Güncelleme: 30.12.2020 11:32
Erol Bulut'tan Kasımpaşa maçında koronavirüs rotasyonu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Süper Lig'in 16. haftası yaklaşırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut Arjantinli yıldızı yeniden kazanmak için kolları sıvadı.

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Erol Bulut'tan Kasımpaşa maçında koronavirüs rotasyonu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Jose Sosa, Fenerbahçe kariyerine oldukça iyi başlamıştı. Ancak Arjantinli futbolcunun performansı son haftalarda düşüşe geçti. Tecrübeli oyuncu, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle 11'deki yerini kaybetti.

Erol Bulut'tan Kasımpaşa maçında koronavirüs rotasyonu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Sosa'ya çok güvenen sportif direktör Emre Belözoğlu, onu eski günlerine döndürmek için kolları sıvamış, özel görüşmeler yapmıştı.

Erol Bulut'tan Kasımpaşa maçında koronavirüs rotasyonu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

Erol Bulut'tan da bu konuda bir adım geldi. Bulut da öğrencisiyle özel olarak ilgilenmeye başladı.

Erol Bulut'tan Kasımpaşa maçında koronavirüs rotasyonu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...

45 yaşındaki teknik adam, kasığındaki ağrılar nedeniyle iki haftadır tam kapasiteyle çalışamayan öğrencisi için özel idman programı hazırlattı.

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