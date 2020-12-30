Erol Bulut'tan Kasımpaşa maçında koronavirüs rotasyonu! İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de üst üste aldığı yenilgiler sonrası 5. sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe'de gözler pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçına döndü. Sakat oyuncuların tamamının maça yetişeceği öğrenilirken, 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması ise şok etkisi yarattı. Erol Bulut'un bu gelişme sonrası sakatlıktan dönen isimlere ilk 11'de şans vereceği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi yaşanan son gelişmeler ve muhtemel ilk 11...
30.12.2020 11:28
- Son Güncelleme: 30.12.2020 11:32
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