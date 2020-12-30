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Fenerbahçe'de flaş karar! Ayrılacak isimler belli oldu

Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve ligde 5'inci sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe, devre arasında kadroda yeni bir operasyona hazırlanıyor. Erol Bulut planlama ile ilgili bir rapor hazırlarken, devre arasında 3 ismin gönderilmesini istedi. İşte detaylar...

30.12.2020 09:09 - Son Güncelleme: 30.12.2020 09:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





