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Fenerbahçe'de flaş karar! Ayrılacak isimler belli oldu

Sezon başından bu yana inişli çıkışlı bir grafik sergileyen ve ligde 5'inci sıraya kadar gerileyen Fenerbahçe, devre arasında kadroda yeni bir operasyona hazırlanıyor. Erol Bulut planlama ile ilgili bir rapor hazırlarken, devre arasında 3 ismin gönderilmesini istedi. İşte detaylar...

30.12.2020 09:09 - Son Güncelleme: 30.12.2020 09:09
Fenerbahçe'de flaş karar! Ayrılacak isimler belli oldu

Süper Lig'e, sezon başında yaptığı transferlerin ardından büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, bazı isimlerden henüz istediği verimi alamadı.

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Fenerbahçe'de flaş karar! Ayrılacak isimler belli oldu

Sarı-lacivertli takım, ligde özellikle iç sahada yaşadığı sürpriz puan kayıplarıyla taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Fenerbahçe'de flaş karar! Ayrılacak isimler belli oldu

Devre arası transfer döneminde kapsamlı bir transfer operasyonuna hazırlanan Fenerbahçe'de, bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

Fenerbahçe'de flaş karar! Ayrılacak isimler belli oldu

Ocak ayında sarı-lacivertliler, teklif gelmesi halinde Mauricio Lemos ile Tolga Ciğerci ve Sinan Gümüş'e veda etmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de flaş karar! Ayrılacak isimler belli oldu

Fenerbahçe'ye sezon başında Las Palmas'tan transfer olan Uruguaylı savunmacı Lemos, bu sezon 6 lig maçında görev aldı.

Fenerbahçe'de flaş karar! Ayrılacak isimler belli oldu

Yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Tolga Ciğerci, bu sezon yalnızca 4 maçta forma giydi ancak skor üretemedi.

Fenerbahçe'de flaş karar! Ayrılacak isimler belli oldu

İtalyan ekibi Genoa'dan bedelsiz kadroya dahil olan Sinan Gümüş ise yine performansıyla beklentilerin altında kaldı ve çıktığı 7 maçta fileleri havalandıramadı.

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