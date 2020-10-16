Koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo hakkında ağır sözler! Başı asıl şimdi dertte
Milli maçlar nedeniyle Portekiz'in kampına katılan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, İsveç maçı öncesi yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası karantinaya alınmıştı. Ancak yıldız futbolcunun protokollere uymadığını ve İtalya'ya döndüğünü söyleyen Portekiz Spor Bakanı, yıldız futbolcuyu eleştirdi. Öte yandan Ronaldo, tatil kıvamındaki karantinasına devam ediyor.
16.10.2020 16:16
- Son Güncelleme: 16.10.2020 16:16
SPOR BAKANI: RONALDO PROTOKOLÜ İHLAL ETTİ
Konuyla ilgili konuşan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yıldız futbolcunun seyahatinin corona virüs protokolüne aykırı olduğunu belirtti. Rai Radyosu'na konuşan Spadafora: "Sağlık otoritelerinin izni olmadan protokolü ihlal ettiğini düşünüyorum." dedi.
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