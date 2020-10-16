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Koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo hakkında ağır sözler! Başı asıl şimdi dertte

Milli maçlar nedeniyle Portekiz'in kampına katılan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, İsveç maçı öncesi yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası karantinaya alınmıştı. Ancak yıldız futbolcunun protokollere uymadığını ve İtalya'ya döndüğünü söyleyen Portekiz Spor Bakanı, yıldız futbolcuyu eleştirdi. Öte yandan Ronaldo, tatil kıvamındaki karantinasına devam ediyor.

16.10.2020 16:16 - Son Güncelleme: 16.10.2020 16:16
Koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo hakkında ağır sözler! Başı asıl şimdi dertte

Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun koronavirüs testi pozitif çıkmış ve oyuncu, ülkesinin İsveç maçı kadrosundan çıkarılmıştı.

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Koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo hakkında ağır sözler! Başı asıl şimdi dertte

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Ronaldo'nun herhangi bir semptom göstermediği ve otel odasında takımdan ayrı şekilde izolasyona girdiği ifade edilmişti.

Koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo hakkında ağır sözler! Başı asıl şimdi dertte

PORTEKİZ'DE KALMADI VE ÖZEL AMBULANS UÇAKLA İTALYA'YA GİTTİ
Cristiano Ronaldo, test sonucunun pozitif çıktığı gün Portekiz'de karantinaya girmek yerine Avrupa genelinde özel ambulans uçak hizmeti veren bir şirketten kiraladığı ambulans uçakla Torino'ya gitmiş ve karantinaya bu şehirde girmişti.

Koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo hakkında ağır sözler! Başı asıl şimdi dertte

Ronaldo'nun bulaşıcı virüsle seyahat etmesinin doğru olup olmadığı koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan tartışma yarattı. Birçok basın mensubu ve sağlık uzmanı, Ronaldo'nun bu hareketine tepki gösterdi.

Koronavirüse yakalanan Cristiano Ronaldo hakkında ağır sözler! Başı asıl şimdi dertte

SPOR BAKANI: RONALDO PROTOKOLÜ İHLAL ETTİ
Konuyla ilgili konuşan İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, yıldız futbolcunun seyahatinin corona virüs protokolüne aykırı olduğunu belirtti. Rai Radyosu'na konuşan Spadafora: "Sağlık otoritelerinin izni olmadan protokolü ihlal ettiğini düşünüyorum." dedi.

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