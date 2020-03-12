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Koronavirüste son dakika: Koronavirüs (Covid-19) ünlüleri de etkiledi! İşte koronavirüs olan ünlülerin listesi

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını Çin'den sonra en çok Güney Kore, İtalya ve İran gibi ülkeleri etkilerken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsü "pandemi (küresel salgın)" ilan etti. Ölümcül virüs birçok ünlü ismi de etkiledi. Koronavirüsten etkilenenler arasında ünlü oyuncu Tom Hanks, futbolcu Rugani, NBA oyuncusu Rudy Gobert gibi isimler de bulunuyor. İşte koronavirüsten etkilenen ünlü isimlerin listesi...

12.03.2020 17:15 - Son Güncelleme: 12.03.2020 17:25
Koronavirüste son dakika: Koronavirüs Covid-19 ünlüleri de etkiledi! İşte koronavirüs olan ünlülerin listesi

Dünya koronavirüs salgınıyla boğuşuyor. 31 Aralık 2020'de Çin'de açıklanan ilk vakanın üzerinden henüz 73 geçmesine rağmen 100'den fazla ülkede görülen hastalık binlerce can aldı, yüz binlerce insanı etkiledi.

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Koronavirüste son dakika: Koronavirüs Covid-19 ünlüleri de etkiledi! İşte koronavirüs olan ünlülerin listesi

Dünya genelinde hızla yayılan salgından birçok ünlü isim de etkilendi. Spor dünyasından siyasete, ünlü film yıldızlarından magazin dünyasının ünlü simalarına varana kadar birçok ünlü de koronavirüse yakalandı.

İŞTE KORONAVİRÜSTEN ETKİLENEN ÜNLÜLER...

Koronavirüste son dakika: Koronavirüs Covid-19 ünlüleri de etkiledi! İşte koronavirüs olan ünlülerin listesi

Ünlü aktör Tom Hanks ve eşi

Koronavirüste son dakika: Koronavirüs Covid-19 ünlüleri de etkiledi! İşte koronavirüs olan ünlülerin listesi

İspanya Eşitlik Bakanı İrene Montero

Koronavirüste son dakika: Koronavirüs Covid-19 ünlüleri de etkiledi! İşte koronavirüs olan ünlülerin listesi

İtalyan Sağlık Şefi Roberto Stella

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