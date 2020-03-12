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Koronavirüste son dakika: Koronavirüs (Covid-19) ünlüleri de etkiledi! İşte koronavirüs olan ünlülerin listesi

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Koronavirüs salgını Çin'den sonra en çok Güney Kore, İtalya ve İran gibi ülkeleri etkilerken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsü "pandemi (küresel salgın)" ilan etti. Ölümcül virüs birçok ünlü ismi de etkiledi. Koronavirüsten etkilenenler arasında ünlü oyuncu Tom Hanks, futbolcu Rugani, NBA oyuncusu Rudy Gobert gibi isimler de bulunuyor. İşte koronavirüsten etkilenen ünlü isimlerin listesi...

12.03.2020 17:15 - Son Güncelleme: 12.03.2020 17:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





