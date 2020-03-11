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Galatasaray'da sevindiren gelişme! Luyindama 6 ay sonra ilk kez...

Ekim ayında milli takım maçında sakatlanan Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Luyindama, 6 ay aradan sonra ilk kez takımla birlikte antrenmanlara çıktı. Yıldız ismin sağlık durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki sezona tam anlamıyla hazır olacağı öğrenildi.

11.03.2020 14:07 - Son Güncelleme: 11.03.2020 14:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





