Galatasaray'da sevindiren gelişme! Luyindama 6 ay sonra ilk kez...
Ekim ayında milli takım maçında sakatlanan Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Luyindama, 6 ay aradan sonra ilk kez takımla birlikte antrenmanlara çıktı. Yıldız ismin sağlık durumunun iyi olduğu ve önümüzdeki sezona tam anlamıyla hazır olacağı öğrenildi.
11.03.2020 14:07
- Son Güncelleme: 11.03.2020 14:07
Galatasaray'da Christian Luyindama sevinci yaşanıyor. Ekim ayında sakatlanan Luyindama, o tarihten beri ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Futbol Takımı, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 26. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idmana salonda yapılan core stabilizasyon hareketleri ile başlandı.
Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki bölümde ise ilk olarak ısınma hareketleri yapıldı. Daha sonra teknik çalışma gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda pas oyunları oynandı.
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.