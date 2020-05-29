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Galatasaray genç stoperin peşinde! Fatih Terim takibe aldı

Koronavirüs nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İskoç basını flaş bir iddia ortaya attı. Sezon sonunda Luyindama ve Marcao'ya gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin genç bir stoperi takibe aldığı öğrenildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberlerinin detayları...

29.05.2020 12:38 - Son Güncelleme: 29.05.2020 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





