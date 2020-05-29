Galatasaray genç stoperin peşinde! Fatih Terim takibe aldı
Koronavirüs nedeniyle verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için İskoç basını flaş bir iddia ortaya attı. Sezon sonunda Luyindama ve Marcao'ya gelecek teklifleri değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin genç bir stoperi takibe aldığı öğrenildi. İşte son dakika Galatasaray transfer haberlerinin detayları...
29.05.2020 12:38
- Son Güncelleme: 29.05.2020 12:38
Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen ligin, 12 Haziran'da yeniden oynanacağının açıklanmasının ardından antrenmanlarına başlayan Galatasaray'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Lige verilen arada teknik direktör Fatih Terim liderliğinde transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı ekibin hedefinde gelecek vadeden genç isim var.
İskoç basını, Galatasaray'ın bir süredir izlediği ve Avrupa kulüplerinin de radarında olan yıldız futbolcuyu açıkladı. İşte detaylar...
Fotomaç'ın The Herald'dan derlediği habere göre Galatasaray scoutları, Hibernian FC'de forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Ryan Porteous'u yakından takip ediyor.
Sarı-kırmızılı ekibin henüz resmi bir teklif getirmediği ifade edilirken, oyuncunun yetenekleri ve gelecek vadetmesi nedeniyle bazı Alman kulüplerinin de radarına takıldığı kaydedildi.