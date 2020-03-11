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Koronavirüs Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'a da sıçradı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan, bu gece Türkiye'ye de bulaştığı açıklanan ve yaklaşık 3 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, spor camiasına da sıçradı. Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Premier Lig'de Arsenal ile Manchester City arasında oynanacak mücadele koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kararın gerekçesi olarak, Arsenal - Olimpiakos maçı öncesinde bazı futbolcular ile teknik heyetten 4 kişinin Olimpiakos Başkanı Evangelos Marinakis ile el sıkışması gösterildi.

11.03.2020 09:43 - Son Güncelleme: 11.03.2020 09:50
Koronavirüs Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'a da sıçradı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yaklaşık 3 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, spor camiasına da sıçradı.

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Koronavirüs Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'a da sıçradı!

Hürriyet'in haberine göre Juventus U-23 takımının rakibinde 3 futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından harekete geçen İtalyan ekibi, genç futbolcuları evlerinden çıkmamaları yönünde uyarmış ve idmanları iptal etmişti.

Koronavirüs Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'a da sıçradı!

Bu gelişmenin üzerinden çok geçmeden bu kez Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüs Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'a da sıçradı!

Marinakis söz konusu paylaşımında, "Koronavirüs beni de ziyaret etti. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek zorunda hissettim. Gerekli tüm önlemleri aldım, kendimi iyi hissediyorum. Doktorların tavsiyesine uyuyorum. Vatandaşlarıma aynı şeyi öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'a da sıçradı!

Marinakis'in gündeme bomba gibi düşen bu açıklamasının ardından İngiltere'den çarpıcı bir karar geldi.

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