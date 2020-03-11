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Koronavirüs Mesut Özil'in forma giydiği Arsenal'a da sıçradı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan, bu gece Türkiye'ye de bulaştığı açıklanan ve yaklaşık 3 bin insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, spor camiasına da sıçradı. Olympiakos'un sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis, kişisel instagram hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Premier Lig'de Arsenal ile Manchester City arasında oynanacak mücadele koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kararın gerekçesi olarak, Arsenal - Olimpiakos maçı öncesinde bazı futbolcular ile teknik heyetten 4 kişinin Olimpiakos Başkanı Evangelos Marinakis ile el sıkışması gösterildi.

11.03.2020 09:43 - Son Güncelleme: 11.03.2020 09:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





