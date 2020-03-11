Galatasaray'da ilk transfer tamam! PSG'nin yıldızı geliyor
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Devre arasında sol bek için Saracchi'yi kiralayan sarı-kırmızılı ekip sezon sonu için aynı mevkiye bir transfer daha yapma hazırlığında. PSG'nin sol beki Laywin Kurzawa için girişimlere başlayan Galatasaray'ın sezon sonu bu ismi bedavaya kadrosuna katacağı iddia edildi.
11.03.2020 09:54
- Son Güncelleme: 11.03.2020 09:54
Yaz transfer dönemi için transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'ın, Paris Sain-Germain'de gözden çıkarılan yıldız sol bek Laywin Kurzawa için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gelecek sezon ile ilgili transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'la ilgili Fransa'dan sürpriz bir iddia geldi. Paris Saint-Germain yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Layvin Kurzawa ile devam etmeme kararı aldı.
Bu gelişmenin ardından Fransız sol bek bir anda ilgi odağı olurken menajeriyle görüşen takımlardan birisinin de Galatasaray olduğu ileri sürüldü.
27 yaşındaki Layvin Kurzawa için İtalya ve İngiltere'den bazı takımların da devrede olduğu, görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
14 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı Kurzawa bu sezon 14 maçta forma giydi, 1 gol, 1 asistlik katkı yapabildi.