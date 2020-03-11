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Galatasaray'da ilk transfer tamam! PSG'nin yıldızı geliyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, yaz transfer dönemi için de çalışmalara başladı. Devre arasında sol bek için Saracchi'yi kiralayan sarı-kırmızılı ekip sezon sonu için aynı mevkiye bir transfer daha yapma hazırlığında. PSG'nin sol beki Laywin Kurzawa için girişimlere başlayan Galatasaray'ın sezon sonu bu ismi bedavaya kadrosuna katacağı iddia edildi.

11.03.2020 09:54 - Son Güncelleme: 11.03.2020 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





