Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Oğuz’la Ünsal Zekeriya’yı timsah dolu havuza atıyor

Size hem profesyonel futbol hayatı olan hem de eski bir FIFA hakemi olarak bazı şeyleri anlatacağım...

Futbolcuydum, hakemlere isyan ettiğim için hakem oldum. O zamanki hakem alemi, "Eğer bu, futbolculuktan gelip hakem olursa, futbolculardan hakem olmak isteyen çok olacak" diyerek önümü kesmek istedi.