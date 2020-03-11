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Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Oğuz’la Ünsal Zekeriya’yı timsah dolu havuza atıyor

Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, köşesinden yine spor gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu. İşte Türkiye'de toplam 588 hakemden 77'sinin daha önce bu mesleği yapanlarla yakın akrabalık ilişkisi olduğu ortaya çıkmasına değinen Toroğlu'nun o açıklamaları...

11.03.2020 09:32 - Son Güncelleme: 11.03.2020 09:43
Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Oğuz’la Ünsal Zekeriya’yı timsah dolu havuza atıyor

Zekeriya Alp iyi niyetli biri. Ama şunu söyleyeyim, Oğuz Sarvan ile Ünsal Çimen onu timsahlarla dolu havuza itiyorlar...

'Zekeriya bizim alemi tam tanımıyor. Bu hakem aleminde ellerin arkada gezeceksin! Allah muhafaza, tehlike her yerden gelir

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Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Oğuz’la Ünsal Zekeriya’yı timsah dolu havuza atıyor

Şampiyon adayları fazlalaştıkça çarşı karıştı. Peki, Türkiye'deki futbol sistemi bu kadar şampiyonluğa aday olacak takımların ortamlarını kaldıracak kapasitede mi? Hayır.

Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Oğuz’la Ünsal Zekeriya’yı timsah dolu havuza atıyor
Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Oğuz’la Ünsal Zekeriya’yı timsah dolu havuza atıyor

Size hem profesyonel futbol hayatı olan hem de eski bir FIFA hakemi olarak bazı şeyleri anlatacağım...
Futbolcuydum, hakemlere isyan ettiğim için hakem oldum. O zamanki hakem alemi, "Eğer bu, futbolculuktan gelip hakem olursa, futbolculardan hakem olmak isteyen çok olacak" diyerek önümü kesmek istedi.

Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Oğuz’la Ünsal Zekeriya’yı timsah dolu havuza atıyor

Benim yolumu kestiler. İmtihandan düşük puan verdiler. A'ya çıkacakken beni C'ye düşürdüler ve ben bu alemde yapamayacağımı anlayarak pes ettim.

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