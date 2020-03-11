Erman Toroğlu'ndan olay sözler: Oğuz’la Ünsal Zekeriya’yı timsah dolu havuza atıyor
Usta spor yorumcusu Erman Toroğlu, köşesinden yine spor gündemine damga vuracak açıklamalarda bulundu. İşte Türkiye'de toplam 588 hakemden 77'sinin daha önce bu mesleği yapanlarla yakın akrabalık ilişkisi olduğu ortaya çıkmasına değinen Toroğlu'nun o açıklamaları...
11.03.2020 09:32
- Son Güncelleme: 11.03.2020 09:43
Size hem profesyonel futbol hayatı olan hem de eski bir FIFA hakemi olarak bazı şeyleri anlatacağım...
Futbolcuydum, hakemlere isyan ettiğim için hakem oldum. O zamanki hakem alemi, "Eğer bu, futbolculuktan gelip hakem olursa, futbolculardan hakem olmak isteyen çok olacak" diyerek önümü kesmek istedi.
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