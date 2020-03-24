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Skandal ki ne skandal! Boşandığı 12 yıllık eşinin yeğeniyle evlendi

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. Ancak bu kez durum diğerlerinden çok daha farklı hatta ağızları açık bırakacak cinsten. Öyle ki dünyaca ünlü o futbolcu boşandığı eşinin, özbeöz yeğeniyle ilişki yaşamaya başladı ve ardından evlendi. İşte spor gündemine bomba gibi düşen o olayın ayrıntıları...

24.03.2020 17:47 - Son Güncelleme: 24.03.2020 17:50
Skandal ki ne skandal! Boşandığı 12 yıllık eşinin yeğeniyle evlendi

Skandal gördük ama bu kadarı 'Pes' dedirten cinsten!

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Skandal ki ne skandal! Boşandığı 12 yıllık eşinin yeğeniyle evlendi

12 yıldır evli olduğu eşi Iran Angelo de Souza ile geçen Ağustos ayında ayrılık kararı alan 31 yaşındaki yıldız ismin, eşinin yeğeni Camila ile birlikte olmaya başlamıştı.

Brezilyalı dünyaca ünlü golcü Hulk, şimdi de çok konuşulacak bir karara 'imza' attı.

Skandal ki ne skandal! Boşandığı 12 yıllık eşinin yeğeniyle evlendi

BU İŞTE BİR GARİPLİK VAR

Hulk, 12 yıllık eşinden boşandı ve eşinin yeğeni ile evlendi. Golcü oyuncu Instagram'daki bio kısmını 'Evli' olarak güncelledi.

Skandal ki ne skandal! Boşandığı 12 yıllık eşinin yeğeniyle evlendi

Hulk'un bir süredir birlikte olduğu Camila ile evlenmesindeki asıl neden ise Camila'nın Çin vizesi almasını sağlamaktı.

Skandal ki ne skandal! Boşandığı 12 yıllık eşinin yeğeniyle evlendi

Hulk ve Camila'nın Çin'de beraber yaşadıkları ve ülkede çok mutlu oldukları da bildirildi.

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