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Skandal ki ne skandal! Boşandığı 12 yıllık eşinin yeğeniyle evlendi

Bu bir dünya nereye gidiyor haberi... Futbolcuların adının karıştığı taciz, tecavüz yasak ilişki, dolandırıcılık, vergi kaçırma gibi pek çok skandala alışkınız gibi bu isimlerin başında Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi gibi isimler de var. Ancak bu kez durum diğerlerinden çok daha farklı hatta ağızları açık bırakacak cinsten. Öyle ki dünyaca ünlü o futbolcu boşandığı eşinin, özbeöz yeğeniyle ilişki yaşamaya başladı ve ardından evlendi. İşte spor gündemine bomba gibi düşen o olayın ayrıntıları...

24.03.2020 17:47 - Son Güncelleme: 24.03.2020 17:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





