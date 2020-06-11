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Fenerbahçe için Ukrayna basınından olay değerlendirme: Vasat, para için...

Fenerbahçe, teknik direktör krizi için geçici bir çözüm bulmuş ve son 8 hafta için Tahir Karapınar'a takımı emanet etmişti. Sarı-lacivertlilerin bu 8 haftalık süre sonrasında teknik direktörlük koltuğuna kimi getireceği merak konusu. Erol Bulut, Nenad Bjelica gibi isimlerin yanı sıra adaylardan birinin de Sergei Rebrov olduğu aktarılmıştı. Ukrayna basını, konu ile ilgili yaptığı özel haberde, genç antrenörün Fenerbahçe'ye neden gitmemesi gerektiğini okuyucularına aktardı. İşte detaylar...

11.06.2020 12:46 - Son Güncelleme: 11.06.2020 12:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





