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Fenerbahçe için Ukrayna basınından olay değerlendirme: Vasat, para için...

Fenerbahçe, teknik direktör krizi için geçici bir çözüm bulmuş ve son 8 hafta için Tahir Karapınar'a takımı emanet etmişti. Sarı-lacivertlilerin bu 8 haftalık süre sonrasında teknik direktörlük koltuğuna kimi getireceği merak konusu. Erol Bulut, Nenad Bjelica gibi isimlerin yanı sıra adaylardan birinin de Sergei Rebrov olduğu aktarılmıştı. Ukrayna basını, konu ile ilgili yaptığı özel haberde, genç antrenörün Fenerbahçe'ye neden gitmemesi gerektiğini okuyucularına aktardı. İşte detaylar...

11.06.2020 12:46 - Son Güncelleme: 11.06.2020 12:46
Fenerbahçe için Ukrayna basınından olay değerlendirme: Vasat, para için...

Fenerbahçe, kısa süre önce Tahir Karapınar'ı takımın başına getirmiş, Süper Lig'in geri kalanında bu şekilde devam edeceğini taraftarlarına duyurmuştu.

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Fenerbahçe için Ukrayna basınından olay değerlendirme: Vasat, para için...

Erol Bulut, Nenad Bjelica, Manuel Pellegrini, Abdullah Avcı gibi isimleri listesine bulunduran Fenerbahçe'nin hoca adaylarından birinin de Sergei Rebrov olduğu ifade edilmişti.

Fenerbahçe için Ukrayna basınından olay değerlendirme: Vasat, para için...

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında sarı lacivertlilerin Ukraynalı teknik adamla temaslarını sıklaştırdığı aktarılmıştı.

Fenerbahçe için Ukrayna basınından olay değerlendirme: Vasat, para için...

Ukrayna basını, konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde, Rebrov'un Fenerbahçe'den daha iyi bir takıma gitmesi gerektiğini savundu.

Fenerbahçe için Ukrayna basınından olay değerlendirme: Vasat, para için...

Fotomaç'ın derlemesine göre; Gazeta.ua'nın konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haber şu şekilde oldu;

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