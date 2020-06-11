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Galatasaray'da Babel kararı! Durumu belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklenen verimi alamaması sonrası Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'in takımdaki geleceği ile ilgili durumu belli oldu. Hollanda'da bir televizyon programına katılan Babel, önemli açıklamalarda bulundu.

11.06.2020 15:23 - Son Güncelleme: 11.06.2020 15:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





