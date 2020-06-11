Galatasaray'da Babel kararı! Durumu belli oldu
Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklenen verimi alamaması sonrası Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'in takımdaki geleceği ile ilgili durumu belli oldu. Hollanda'da bir televizyon programına katılan Babel, önemli açıklamalarda bulundu.
11.06.2020 15:23
- Son Güncelleme: 11.06.2020 15:23
Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderdiği Ryan Babel, ülkesinde konuştu.
Hollandalı yıldız, ara transfer döneminde sarı kırmızılı kulüpten ayrılarak Ajax'a kiralanmış ancak burada da istenileni verememişti.
2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Babel, Hollanda'da yayın yapan RTL 4 kanalında bir talk showa konuk oldu.
Fotomaç'ın Ajaxshowtime.com adlı internet sitesinden derlediği haberde şu ifadeler kullanıldı ve Babel'in açıklamaları duyuruldu;
"Avrupa Şampiyonası'nın 1 yıl ertelenmesine rağmen Ryan Babel, gelecek sezon Hollanda Milli Takımı'nın bir parçası olacağından emin.