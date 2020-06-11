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Galatasaray'da Babel kararı! Durumu belli oldu

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklenen verimi alamaması sonrası Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'in takımdaki geleceği ile ilgili durumu belli oldu. Hollanda'da bir televizyon programına katılan Babel, önemli açıklamalarda bulundu.

11.06.2020 15:23 - Son Güncelleme: 11.06.2020 15:23
Galatasaray'da Babel kararı! Durumu belli oldu

Galatasaray'ın sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle gönderdiği Ryan Babel, ülkesinde konuştu.

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Galatasaray'da Babel kararı! Durumu belli oldu

Hollandalı yıldız, ara transfer döneminde sarı kırmızılı kulüpten ayrılarak Ajax'a kiralanmış ancak burada da istenileni verememişti.

Galatasaray'da Babel kararı! Durumu belli oldu

2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak konusu olan Babel, Hollanda'da yayın yapan RTL 4 kanalında bir talk showa konuk oldu.

Galatasaray'da Babel kararı! Durumu belli oldu

Fotomaç'ın Ajaxshowtime.com adlı internet sitesinden derlediği haberde şu ifadeler kullanıldı ve Babel'in açıklamaları duyuruldu;

Galatasaray'da Babel kararı! Durumu belli oldu

"Avrupa Şampiyonası'nın 1 yıl ertelenmesine rağmen Ryan Babel, gelecek sezon Hollanda Milli Takımı'nın bir parçası olacağından emin.

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