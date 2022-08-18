Kanarya Viyana'da avantaj peşinde! Austria Wien - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi sürekli ilk 11'de değişiklik yaptığı eleştirilerine cevap veren Jesus, "Biz 11 kişilik bir takım kurmuyoruz. Kadromuz yeterli değişiklikler yapacak imkanı veriyor." dedi. İşte Jesus'un kritik maç öncesi sahaya süreceği muhtemel 11.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Avusturya'nın Austria Wien takımıyla karşı karşıya gelecek.
Başkent Viyana'daki Viola Park'ta TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ile Rafael Foltyn üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Daniel Schlager olacak.
Sarı-lacivertliler, üçüncü eleme turunda ilk maçta 3-0 yendiği Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmandaki rövanşta 1-1 berabere kalıp adını play-off turuna yazdırmıştı.
Teknik direktör Jorge Jesus'un öğrencileri, Austria Wien karşısında ilk maçta iyi bir skor alarak UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdırmak için Kadıköy'e avantajlı dönmeyi hedefliyor.
ALİOSKİ SAHNE ALACAK
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Ezgjan Alioski, ilk kez kadroda yer alacak. Sarı-lacivertlilerin son transferleri arasında yer alan 30 yaşındaki sol bek, UEFA kadrosuna eklenmişti.