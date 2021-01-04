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Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da büyük tehlike! Tam 7 isim birden...

Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, yarın Konyaspor'un konuğu oluyor. Bu sezon deplasmanda başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip kazanarak zirve mücadelesinden uzak kalmak istemiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'da sakat ve kart cezalıları dikkat çekti. 7 isim sakatlık ve cezalar nedeniyle yarın forma giyemeyecek. 3 isim ise kart ceza sınırında. İşte detaylar...

04.01.2021 13:07 - Son Güncelleme: 04.01.2021 13:07
Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da büyük tehlike! Tam 7 isim birden...

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında salı günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da büyük tehlike! Tam 7 isim birden...

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da büyük tehlike! Tam 7 isim birden...

Galatasaray ligde yaptığı 15 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 30 puan topladı. Süper Lig'de çıktığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan İttifak Holding Konyaspor ise 19 puana sahip.

Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da büyük tehlike! Tam 7 isim birden...

TAKIMDA 7 EKSİK VAR
Öte yandan Galatasaray'da 7 futbolcu sakatlık ve cezaları nedeniyle salı günkü müsabakada forma giyemeyecek. İşte o isimler;

Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da büyük tehlike! Tam 7 isim birden...

ETEBO - SAKAT

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