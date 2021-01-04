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Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da büyük tehlike! Tam 7 isim birden...

Süper Lig'in 16'ncı haftasında evinde Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Galatasaray, yarın Konyaspor'un konuğu oluyor. Bu sezon deplasmanda başarılı bir performans sergileyen sarı-kırmızılı ekip kazanarak zirve mücadelesinden uzak kalmak istemiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Galatasaray'da sakat ve kart cezalıları dikkat çekti. 7 isim sakatlık ve cezalar nedeniyle yarın forma giyemeyecek. 3 isim ise kart ceza sınırında. İşte detaylar...

04.01.2021 13:07 - Son Güncelleme: 04.01.2021 13:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





