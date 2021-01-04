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Erol Bulut'tan sürpriz karar! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 16. haftasının kapanışında Fenerbahçe, bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'ya konuk olacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekip ligde 5'inci sıraya kadar gerilemişti. Sakat ve koronavirüse yakalanan futbolcuları iyileşen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un eli güçlendi. Bulut'un sahaya Başakşehir maçından farklı bir 11 sahaya süreceği ve galibiyet arayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda 11'ini şekillendiren genç teknik adamın forvette Thiam-Samatta ikilisine görev vermesi bekleniyor. Kasımpaşa'da Yusuf ve Hodzic gibi isimler en tehlikeli silahlar olarak göze çarpıyor! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

04.01.2021 12:48 - Son Güncelleme: 04.01.2021 12:48
Erol Bulut'tan sürpriz karar! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Fenerbahçe, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak.

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Erol Bulut'tan sürpriz karar! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak maçta hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Özkahya'nın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ile Serkan Olguncan üstlenecek.

Erol Bulut'tan sürpriz karar! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Kasımpaşa ile oynadığı son 15 lig maçından 12 galibiyet, 2 beraberlik alan Fenerbahçe 1 kez sahadan mağlup ayrıldı.

Erol Bulut'tan sürpriz karar! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa mücadelesi için kadro sıkıntısı yaşıyor.

Erol Bulut'tan sürpriz karar! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Fenerbahçe'de testi pozitif çıkan 4 futbolcu da corona virüsünü atlatırken, Tolga Ciğerci'nin sol alt adalesinde 2'nci derece yırtık tespit edildiği için kadroda yer almayacak.

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