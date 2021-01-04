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Erol Bulut'tan sürpriz karar! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının 11'leri...

Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 16. haftasının kapanışında Fenerbahçe, bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'ya konuk olacak. Geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertli ekip ligde 5'inci sıraya kadar gerilemişti. Sakat ve koronavirüse yakalanan futbolcuları iyileşen Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un eli güçlendi. Bulut'un sahaya Başakşehir maçından farklı bir 11 sahaya süreceği ve galibiyet arayacağı öğrenildi. Bu doğrultuda 11'ini şekillendiren genç teknik adamın forvette Thiam-Samatta ikilisine görev vermesi bekleniyor. Kasımpaşa'da Yusuf ve Hodzic gibi isimler en tehlikeli silahlar olarak göze çarpıyor! İşte Kasımpaşa - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri...

04.01.2021 12:48 - Son Güncelleme: 04.01.2021 12:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





