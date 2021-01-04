Survivor Sancakay Ilım Morgül o teknik adamla akraba çıktı! Survivor 2021 gönüllüler takımından futbolcu Sancakay meğer...

MERAKLA ARANMAYA BAŞLANDI

Yarışmacılar açıklanır açıklanmaz Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül'ün kişisel hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. İlk sözleri ise; "Bir kadın nasıl şampiyon olur onu göstereceğim. Aynı zamanda o kadın bir de futbolcu." oldu.