Survivor Sancakay Ilım Morgül o teknik adamla akraba çıktı! Survivor 2021 gönüllüler takımından futbolcu Sancakay meğer...
Survivor yeni sezonda yeni macerasında başlayacak... Survivor 2021 hakkında en çok merak edilenlerden biri de 'Survivor'da kimler var' konusu olmuştu. Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları açıklandı. Survivor 2021 fragmanlarının yayınlanmasının ardından özellikle gönüllüler takımı yarışmacıları merak konusu oldu. Onlardan biri de Sancakay Ilım Morgül. Futbolcu olan Sancakay Ilım Morgül hakkında araştırma yapanlar bu gerçeğe şaştı kaldı. Meğer Sancakay Ilım Morgül, o teknik adamın yeğeniymiş. İşte detaylar.
04.01.2021 14:52
- Son Güncelleme: 04.01.2021 14:52
Survivor 2021 için geri sayım başladı. 9 Ocak Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor 2021'de ünlüler takımı belli olmuştu. Cumartesi günü başlayacak olan Survivor 2021'in gönüllüler takımı da açıklandı.Acun Ilıcalı'nın Dominik Cumhuriyeti'nde çekimlerini yaptığı Survivor 2021'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
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