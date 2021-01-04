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Survivor Sancakay Ilım Morgül o teknik adamla akraba çıktı! Survivor 2021 gönüllüler takımından futbolcu Sancakay meğer...

Survivor yeni sezonda yeni macerasında başlayacak... Survivor 2021 hakkında en çok merak edilenlerden biri de 'Survivor'da kimler var' konusu olmuştu. Survivor 2021 ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları açıklandı. Survivor 2021 fragmanlarının yayınlanmasının ardından özellikle gönüllüler takımı yarışmacıları merak konusu oldu. Onlardan biri de Sancakay Ilım Morgül. Futbolcu olan Sancakay Ilım Morgül hakkında araştırma yapanlar bu gerçeğe şaştı kaldı. Meğer Sancakay Ilım Morgül, o teknik adamın yeğeniymiş. İşte detaylar.

04.01.2021 14:52 - Son Güncelleme: 04.01.2021 14:52
Survivor Sancakay Ilım Morgül o teknik adamla akraba çıktı! Survivor 2021 gönüllüler takımından futbolcu Sancakay meğer...

Survivor 2021 için geri sayım başladı. 9 Ocak Cumartesi günü yeni bölümüyle ekrana gelecek olan Survivor 2021'de ünlüler takımı belli olmuştu. Cumartesi günü başlayacak olan Survivor 2021'in gönüllüler takımı da açıklandı.Acun Ilıcalı'nın Dominik Cumhuriyeti'nde çekimlerini yaptığı Survivor 2021'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Sancakay Ilım Morgül o teknik adamla akraba çıktı! Survivor 2021 gönüllüler takımından futbolcu Sancakay meğer...

MERAKLA ARANMAYA BAŞLANDI
Yarışmacılar açıklanır açıklanmaz Survivor 2021 gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül'ün kişisel hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. İlk sözleri ise; "Bir kadın nasıl şampiyon olur onu göstereceğim. Aynı zamanda o kadın bir de futbolcu." oldu.

Survivor Sancakay Ilım Morgül o teknik adamla akraba çıktı! Survivor 2021 gönüllüler takımından futbolcu Sancakay meğer...

FUTBOL OYNADI
Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Sancakay Ilım, 30 Ocak 1997 İstanbul doğumlu. Survivor Sancakay Ilım Morgül İzmir ve Rize'de büyüdü. Güzel yarışmacı Sancakay, Rizespor'da futbol oynadı.

Survivor Sancakay Ilım Morgül o teknik adamla akraba çıktı! Survivor 2021 gönüllüler takımından futbolcu Sancakay meğer...

İŞTE İLK SÖZLERİ
Survivor Sancakay, ''Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim.

Survivor Sancakay Ilım Morgül o teknik adamla akraba çıktı! Survivor 2021 gönüllüler takımından futbolcu Sancakay meğer...

Lise 4'de Rize'nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim.

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