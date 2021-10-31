Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç’a şok sözler: Hata hep karşısında...

ERMAN TOROĞLU - RÜZGAR EKEN FIRTINA BİÇER

Fenerbahçe'de işler yine kötü. Yolda Fenerbahçelilere rastlıyorum 'Hocam ne olacak bu takımın hali?' diyen o kadar çok var taraftar var ki inanılır gibi değil. Ve seyirci takımdan ümidini kesmiş durumda. Şu bir gerçek Fenerbahçe'de Ali Koç da tutmadı, Pereira da... Bu kadar futbolcu alıp, bu kadar harcama yapıp ve yüzde 80 futbolcudan verim alamayan, bu kadar teknik adam değiştiren bir başkanın bence Fener'de artık durmaması gerekir. Hakemler dedi, rakipler dedi, futbolculara ceza verdi, uçak yerine otobüsle İstanbul'a gönderdi, seyirciyle tartıştı, protokolden atladı eline mikrofon aldı milleti yollara döktü.