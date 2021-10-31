Hatayspor - Beşiktaş maçının ardından Sergen Yalçın’a sert eleştiri: Aynı hatayı yapmaktan bıkmadı!

Batshuayi sakatlanmasa Beşiktaş belki puan alabilir ya da maçı çevirebilirdi. Ancak Belçikalı sakatlanıp Kenan Karaman girdiği anda benim için maç bitti! Gol artık duran toplara vs. kalmıştı. Ghezzal ve Alex Teixeira da kenara alınca bence o ihtimal de ortadan kalktı. Oysa sahada bir şeyler yapabilecek kalitede sadece bu ikisi vardı!