Vav TV İzle
Haberler Spor Fenerbahçe’de taraftar çileden çıktı! Sosyal medyada Ali Koç’a büyük tepki

Fenerbahçe’de taraftar çileden çıktı! Sosyal medyada Ali Koç’a büyük tepki

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor 2-1 mağlup oldu. 3 haftadır puan alamayan Fenerbahçe'de taraftarın sabrı taştı. Sosyal medyada tepkisini gösteren taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. İşte taraftarın Ali Koç'a tepkileri&hellip;

takvim.com.tr
30.10.2021 22:46 - Son Güncelleme: 30.10.2021 23:08
Fenerbahçe’de taraftar çileden çıktı! Sosyal medyada Ali Koç’a büyük tepki

Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Soner Dikmen ve Abdulkerim Bardakçı kaydederken Fenerbahçe'nin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de taraftar çileden çıktı! Sosyal medyada Ali Koç’a büyük tepki

Fenerbahçe bu skorla 19 puanda kalarak Lig'de 6. sırada yer aldı.

3 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe sırasıyla Trabzonspor'a 3-1, Alanyaspor'a 2-1 ve Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe’de taraftar çileden çıktı! Sosyal medyada Ali Koç’a büyük tepki

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Alınan mağlubiyetler sonucunda taraftar faturayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kesti. Sosyal medyada "Ali Koç İstifa" mesajları paylaşan Fenerbahçe taraftarı gündemi belirledi.

Fenerbahçe’de taraftar çileden çıktı! Sosyal medyada Ali Koç’a büyük tepki

Konyaspor - Fenerbahçe maçı sosyal medyanın gündemine otururken gelen tepki paylaşımlarıyla "Ali Koç" ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe’de taraftar çileden çıktı! Sosyal medyada Ali Koç’a büyük tepki

MEGAFONLA HOLİGANLIK YAPMIŞTI

Ali Koç, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası da megafonla adeta holiganlığa soyunmuş ve taraftarı sokağa çağırmıştı. Maç sonunda taraftarlara seslenen Koç, "Bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.

SON DAKİKA