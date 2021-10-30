Fenerbahçe’de taraftar çileden çıktı! Sosyal medyada Ali Koç’a büyük tepki
Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor 2-1 mağlup oldu. 3 haftadır puan alamayan Fenerbahçe'de taraftarın sabrı taştı. Sosyal medyada tepkisini gösteren taraftarlar Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u istifaya davet etti. İşte taraftarın Ali Koç'a tepkileri…
Fenerbahçe Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri Soner Dikmen ve Abdulkerim Bardakçı kaydederken Fenerbahçe'nin tek golü İrfan Can Kahveci'den geldi.
Fenerbahçe bu skorla 19 puanda kalarak Lig'de 6. sırada yer aldı.
3 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe sırasıyla Trabzonspor'a 3-1, Alanyaspor'a 2-1 ve Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu.
TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI
Alınan mağlubiyetler sonucunda taraftar faturayı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a kesti. Sosyal medyada "Ali Koç İstifa" mesajları paylaşan Fenerbahçe taraftarı gündemi belirledi.
Konyaspor - Fenerbahçe maçı sosyal medyanın gündemine otururken gelen tepki paylaşımlarıyla "Ali Koç" ikinci sırada yer aldı.
MEGAFONLA HOLİGANLIK YAPMIŞTI
Ali Koç, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası da megafonla adeta holiganlığa soyunmuş ve taraftarı sokağa çağırmıştı. Maç sonunda taraftarlara seslenen Koç, "Bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.