Fenerbahçe’de taraftar çileden çıktı! Sosyal medyada Ali Koç’a büyük tepki

MEGAFONLA HOLİGANLIK YAPMIŞTI

Ali Koç, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası da megafonla adeta holiganlığa soyunmuş ve taraftarı sokağa çağırmıştı. Maç sonunda taraftarlara seslenen Koç, "Bu düzeni yıkmak için elimizden geleni yapacağız. Artık harekete geçme, ayaklanma zamanı" ifadelerini kullanmıştı.