Fırtına yeni sezonu İstanbul'da açıyor! İşte İstanbulspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 2022-23 sezonu son şampiyon Trabzonspor'un maçıyla açılıyor. Fırtına, ligin ilk maçında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı özellikle Hamsik'in yokluğunda kadroda bazı değişiklikler yapacak. İşte yeni sezonun açılış maçı öncesi Avcı'nın sahaya süreceği muhtemel ilk 11.
05.08.2022 11:02 - Son Güncelleme: 05.08.2022 11:02
Süper Lig'de 2022-23 sezonunda perde açılıyor. Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezonun açılış maçında bu akşam ligin yeni ekibi İstanbulspor'a konuk olacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı özellikle Hamsik'in yokluğunda kadroda bazı değişiklikler yapacak. Takımın jokeri Dorukhan Toköz, stoperden orta sahaya geçecek.
Lige kayıpsız başlamak isteyen Abdullah Avcı, İstanbulspor'un geçtiğimiz sezonki kadro bütünlüğünü önemli oranda koruduğunu ve birbirini iyi tanıyan oyunculardan kurulu bir takım olduğunu hatırlatarak, öğrencilerini uyardı.