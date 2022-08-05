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Fırtına yeni sezonu İstanbul'da açıyor! İşte İstanbulspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 2022-23 sezonu son şampiyon Trabzonspor'un maçıyla açılıyor. Fırtına, ligin ilk maçında deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı özellikle Hamsik'in yokluğunda kadroda bazı değişiklikler yapacak. İşte yeni sezonun açılış maçı öncesi Avcı'nın sahaya süreceği muhtemel ilk 11.

05.08.2022 11:02 - Son Güncelleme: 05.08.2022 11:02
Fırtına yeni sezonu İstanbul’da açıyor! İşte İstanbulspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig'de 2022-23 sezonunda perde açılıyor. Son şampiyon Trabzonspor, yeni sezonun açılış maçında bu akşam ligin yeni ekibi İstanbulspor'a konuk olacak.

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Fırtına yeni sezonu İstanbul’da açıyor! İşte İstanbulspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen ve Serkan Asan forma giyemeyecek.

Fırtına yeni sezonu İstanbul’da açıyor! İşte İstanbulspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

Teknik direktör Abdullah Avcı özellikle Hamsik'in yokluğunda kadroda bazı değişiklikler yapacak. Takımın jokeri Dorukhan Toköz, stoperden orta sahaya geçecek.

Fırtına yeni sezonu İstanbul’da açıyor! İşte İstanbulspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

VİTOR HUGO'NUN YANINA DENSWİL
Stoperde ise Vitor Hugo'nun yanında Stefano Denswil görev alacak.

Fırtına yeni sezonu İstanbul’da açıyor! İşte İstanbulspor - Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri

Lige kayıpsız başlamak isteyen Abdullah Avcı, İstanbulspor'un geçtiğimiz sezonki kadro bütünlüğünü önemli oranda koruduğunu ve birbirini iyi tanıyan oyunculardan kurulu bir takım olduğunu hatırlatarak, öğrencilerini uyardı.

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