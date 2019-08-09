Falcao transferinde flaş gelişme! Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gidiyor
Son dakika haberine göre Galatasaray Falcao transferinde bu kez mutlu sona çok yakın! Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao transferinde Monaco ile arada kalan son pürüzleri gidermek için bugün Fransa'ya gidiyor.
09.08.2019 13:08
- Son Güncelleme: 09.08.2019 13:10
Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna katmak istediği Radamel Falcao transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı taraftarın haftalardır beklediği yıldız futbolcunun transferinde düğümü Abdurrahim Albayrak çözecek.
Galatasaray İkinci Başkanı Albayrak, menajer Ahmet Bulut ile Monaco'ya gidip son pürüzleri halledecek. İşte son gelişmeler...
Galatasaray, bir aydır yoğun çaba sarf ettiği Radamel Falcao transferini olumlu sonuçlandırmak üzere...
Kolombiyalı futbolcuyla yıllık 5 milyon Euro garanti para ve 2 milyon Euro'yu ulaşan bonuslar karşılığında el sıkışan sarı kırmızılılar, kulübü Monaco ile de büyük ölçüde anlaşmaya vardı.