Falcao transferinde flaş gelişme! Abdurrahim Albayrak ve Ahmet Bulut Fransa'ya gidiyor

Son dakika haberine göre Galatasaray Falcao transferinde bu kez mutlu sona çok yakın! Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Radamel Falcao transferinde Monaco ile arada kalan son pürüzleri gidermek için bugün Fransa'ya gidiyor.

09.08.2019 13:08 - Son Güncelleme: 09.08.2019 13:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





