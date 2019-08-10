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Kolarov imzayı attı! İşte Fenerbahçe'yle yaptığı sözleşmedeki özel madde

Fenerbahçe aylardır peşinde olduğu Kolarov transferindeki düğümü bir türlü çözemiyor. Sarı Kanarya, Sırp yıldızla aylar öncesinden anlaşmaya varırken Roma kulübünün istediği bonservis bedeli transferi geciktiriyor. Bu sorunu da aşması an meselesi olan Fenerbahçe için bir diğer sorunu da Roma taraftarı oluşturdu. İtalya taraftarlar, Kolarov'un hazırlık maçlarındaki performansının ardından takımdan ayılmasını istemiyor. Ancak tüm bu gelişmeler yaşanırken, Kolarov'un Fenerbahçe ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.

10.08.2019 12:26 - Son Güncelleme: 10.08.2019 12:27
Kolarov imzayı attı! İşte Fenerbahçe'yle yaptığı sözleşmedeki özel madde

Fenerbahçe , transfer sezonunun başlangıcından itibaren Roma'nın 33 yaşındaki Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'u kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor...

Kolarov imzayı attı! İşte Fenerbahçe'yle yaptığı sözleşmedeki özel madde

Sarı lacivertlilerin şu ana dek yaptığı pek çok hamle, transferin nihayete ermesini sağlayamadı.

Kolarov imzayı attı! İşte Fenerbahçe'yle yaptığı sözleşmedeki özel madde

Ancak yakın geçmişte oyuncunun menajerinin birkaç kez İtalya'ya gidip gelmesi ve teklifleri yenilemesi mesafe kat edilmesine yol açtı.

Kolarov imzayı attı! İşte Fenerbahçe'yle yaptığı sözleşmedeki özel madde

Kolarov'un ağabeyi ve menajerini Anadolu Efes serisinde ağırlayan Fenerbahçe yönetiminin, oyuncuyla bir problemi yok.

Kolarov imzayı attı! İşte Fenerbahçe'yle yaptığı sözleşmedeki özel madde

Çünkü Aleksandar Kolarov, sarı lacivertli formayı giymeyi fazlasıyla istiyor.

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