Kolarov imzayı attı! İşte Fenerbahçe'yle yaptığı sözleşmedeki özel madde

Fenerbahçe aylardır peşinde olduğu Kolarov transferindeki düğümü bir türlü çözemiyor. Sarı Kanarya, Sırp yıldızla aylar öncesinden anlaşmaya varırken Roma kulübünün istediği bonservis bedeli transferi geciktiriyor. Bu sorunu da aşması an meselesi olan Fenerbahçe için bir diğer sorunu da Roma taraftarı oluşturdu. İtalya taraftarlar, Kolarov'un hazırlık maçlarındaki performansının ardından takımdan ayılmasını istemiyor. Ancak tüm bu gelişmeler yaşanırken, Kolarov'un Fenerbahçe ile ön protokol imzaladığı ortaya çıktı.

10.08.2019 12:26 - Son Güncelleme: 10.08.2019 12:27 BU GALERİYİ PAYLAŞ





