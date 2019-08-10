Yusuf Yazıcı Fransa'yı salladı! Daha şimdiden...
Türkiye tarihinin en pahalı transferleri arasına girerek 16,5 milyon euro + bonuslar ile Trabzonspor'dan Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, daha ilk haftadan Fransa'da gündem olmayı başardı. Milli futbolcu taraflı tarafsız herkesin yoğun ilgisi ile karşılaşırken, transfer 11'ine de seçildi. İşte o liste...
10.08.2019 10:54
- Son Güncelleme: 10.08.2019 10:54
Trabzonspor'un altyapısından yetişen Yusuf Yazıcı 16.5 milyon Euro + bonuslarla Fransa'nın Lille takımına transfer oldu.
Yusuf bu ücretle hem Trabzonspor'un hem de Lille'nin en pahalı transferi oldu.
Fransa'ya gittiği günden bu yana yıldız futbolcu basının büyük ilgisi ile karşılaştı.
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen Yusuf için Fatih Terim de açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Yusuf Yazıcı için yaptığı açıklamada "Yusuf Yazıcı çok önemli bir yetenek, Fransa'da kendini geliştirecek. İleride İtalya'da da oynayabilir. Birkaç yıl içinde, adı daha çok bilinen bir oyuncu olacak." ifadelerini kullandı.