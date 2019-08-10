Galatasaray'da Diagne krizi büyüyor! Bu sözler küplere bindirdi
Transfer sezonunun en çok konuşulan takımı Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin transferi kördüğüme dönüştü... Geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'dan gelen ve bekleneni veremeyen Mbaye Diagne'nin transferi gerçekleşememişti. Senegalli ayrılık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarf ettiği sözler sarı-kırmızılı taraftarları çıldırtan cinsten.
10.08.2019 12:55
- Son Güncelleme: 10.08.2019 13:01
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülürken, Senegalli golcü Mbaye Diagne krizi aşılmaya çalışılıyor. Diagne'yi elden çıkaramayan Galatasaray yönetimi alternatifler üretme peşinde. Öte yandan Diagne'nin transferi hakkında açıklamaları çıldırtan cinsten.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılan Diagne için, şampiyon olunduktan sonra 3 milyon Euro daha ödenmişti.
Senegalli golcü 30 golle ligi gol kralı olarak tamamlasa da, Galatasaray performansıyla bekleneni verememişti.
Sarı-kırmızılılar Diagne'yi en az 10 milyon Euro'ya satarak transferde kaynak oluşturmak amacındaydı.
Aston Villa'ya gideceği söylenen Diagne'nin bu transferi de yatınca Galatasaray'da işler değişti.