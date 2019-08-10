Galatasaray'da Diagne krizi büyüyor! Bu sözler küplere bindirdi

Transfer sezonunun en çok konuşulan takımı Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin transferi kördüğüme dönüştü... Geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'dan gelen ve bekleneni veremeyen Mbaye Diagne'nin transferi gerçekleşememişti. Senegalli ayrılık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarf ettiği sözler sarı-kırmızılı taraftarları çıldırtan cinsten.

10.08.2019 12:55 - Son Güncelleme: 10.08.2019 13:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





