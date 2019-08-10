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Galatasaray'da Diagne krizi büyüyor! Bu sözler küplere bindirdi

Transfer sezonunun en çok konuşulan takımı Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin transferi kördüğüme dönüştü... Geçtiğimiz sezon devre arasında Kasımpaşa'dan gelen ve bekleneni veremeyen Mbaye Diagne'nin transferi gerçekleşememişti. Senegalli ayrılık süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sarf ettiği sözler sarı-kırmızılı taraftarları çıldırtan cinsten.

10.08.2019 12:55 - Son Güncelleme: 10.08.2019 13:01
Galatasaray'da Diagne krizi büyüyor! Bu sözler küplere bindirdi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürülürken, Senegalli golcü Mbaye Diagne krizi aşılmaya çalışılıyor. Diagne'yi elden çıkaramayan Galatasaray yönetimi alternatifler üretme peşinde. Öte yandan Diagne'nin transferi hakkında açıklamaları çıldırtan cinsten.

Galatasaray'da Diagne krizi büyüyor! Bu sözler küplere bindirdi

Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon Euro bonservis bedeliyle takıma katılan Diagne için, şampiyon olunduktan sonra 3 milyon Euro daha ödenmişti.

Galatasaray'da Diagne krizi büyüyor! Bu sözler küplere bindirdi

Senegalli golcü 30 golle ligi gol kralı olarak tamamlasa da, Galatasaray performansıyla bekleneni verememişti.

Galatasaray'da Diagne krizi büyüyor! Bu sözler küplere bindirdi

Sarı-kırmızılılar Diagne'yi en az 10 milyon Euro'ya satarak transferde kaynak oluşturmak amacındaydı.

Galatasaray'da Diagne krizi büyüyor! Bu sözler küplere bindirdi

Aston Villa'ya gideceği söylenen Diagne'nin bu transferi de yatınca Galatasaray'da işler değişti.

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